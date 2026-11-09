Polsk vognmand kørte ulovlig buskørsel

Mandag 9. november 2026 kl: 11:50

Sagen, der har været behandlet af Tungvogns Center Øst under Midt- og Vestsjællands Politi, skulle have været for Københavns Byret, men da den polske mand nu har valgt at betale bøden, bliver det ikke nødvendigt.













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