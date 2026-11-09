Varebil fra lastbilproducent er produceret i over 200.000 eksemplarer

Mandag 9. november 2026 kl: 11:28

Af: Redaktionen MAN Truck & Bus kunne i oktober markere, at MAN TGE var blevet produceret i 200.000 eksemplarer. (Foto: MAN Truck & Bus)

I begyndelsen af oktober rullede MAN TGE nummer 200.000 af produktionslinien på fabrikken i Września i Polen. Jubilæumsbilen var en MAN TGE 5.160 chassis med førerhus, baghjulstræk og automatgear. Siden lanceringen har MAN TGE etableret sig som en fast del af MAN's produktprogram og fået et godt fodfæste i en lang række brancher - eksempelvis håndværk, byggeri, logistik og kommunale organisationer - samt som platform for eksklusive autocampere.









MAN TGE blev præsenteret for første gang på transportmessen IAA Nutzfahrzeuge i Hannover for 10 år siden i 2016, og serieproduktionen begyndte i foråret 2017.









Efter seks år nåede MAN Truck & Bus de første 100.000 producerede biler, mens de næste 100.000 blev nået efter godt tre år.









MAN Truck & BUs fremhæver MAN's ekspertise inden for opbygninger, som modellen nyder godt af. Det giver adgang til et omfattende udvalg af komplette opbygningsløsninger - fra ladbiler, kasseopbygninger, reolsystemer og køletransportløsninger til persontransport.









MAN's tætte samarbejde med opbyggere afspejles også i de mange forskellige køretøjskonfigurationer, der produceres.









Af de 200.000 MAN TGE’er, der er fremstillet, var cirka 71 procent kassevogne, 21 procent var chassiser med enkeltkabine mens 8 procent var chassiser med dobbeltkabine.









Dermed blev knap 30 procent af de leverede MAN TGE'er leveret til kunderne med en opbygning.









Når det gælder transmissionen har automatgear været en smule mere udbredt end manuelt gear - henholdsvis 53 procent og 47 procent.









De mest populære farver var Candy White, Indium Grey Metallic og Reflex Silver Metallic.









Om TGE nummer 200.000 oplyser MAN Truck & Bus, at den består af præcis 1.264 enkeltdele, og produktionen på fabrikken i Września tog cirka 52 timer.









Ud af de 200.000 producerede MAN TGE, kører de 5.000 af dem i Danmark. En milepæl, som blev nået i slutningen af august, og som gør Danmark, til et af de mest succesfulde lande, når man sammenligner markedsandel på tværs af Europa.





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