Transport- og logistikkoncern i Greve har fået ny direktør med erfaringer fra andre store transportkoncerner

Mandag 26. oktober 2026 kl: 11:06

Jannik Lenthe Olesen bliver ny administrerende direktør for Leman Danmark og Group COO Road. (Foto. Leman)

Jannik Lenthe Olesen tiltræder sin nye stilling med virkning fra søndag 1. november og afløser Jesper Autzen, som efter mange år hos Leman har valgt at søge nye muligheder. Leman's ledelse oplyser, at de to vil samarbejde om overdragelsen i november og december.









Jannik Lenthe Olesen har omfattende erfaring fra transport- og logistikbranchen. Han har blandt andet været Executive Vice President hos DSV Road med ansvar for aktiviteter i 13 lande i Central- og Østeuropa og senest COO hos BHS Logistics. Han har arbejdet med ledelse, udvikling af internationale vejtransportnetværk, forretningsforbedringer og kommerciel udvikling.









- Jeg er meget glad for, at vi har kunnet tiltrække en så erfaren profil som Jannik. Han kender vores branche fra både den operationelle og strategiske side, og han har vist, at han kan skabe resultater sammen med mennesker. Det er en stærk kombination for LEMAN, hvor vores første opgave er at styrke lønsomheden i den eksisterende forretning og skabe et robust grundlag for langsigtet vækst, siger René Bach Larsen, der er koncernchef - Group CEO - i Leman.









Jannik Lenthe Olesen ser frem til at lære organisationen at kende og videreudvikle forretningen sammen med kollegerne.









- Jeg ser frem til at blive en del af Leman. Virksomheden har både stærke kompetencer, et stort potentiale og en kultur, hvor mennesker og forretning går hånd i hånd. Jeg kommer ikke med alle svarene på forhånd. Først vil jeg lytte, lære organisationen at kende og sammen med kollegerne finde de vigtigste skridt mod en endnu stærkere og mere lønsom forretning, siger Jannik Lenthe Olesen i forbindelse med, at han skal tiltræde sin nye stilling hos Leman.









Jesper Autzen, der nu forlader Leman, har gennem mange år bidraget væsentligt til udviklingen af Leman og virksomhedens Road-forretning. Hans beslutning om at forlade virksomheden er truffet efter dialog med ledelsen og med fokus på en ordentlig overgang.









- Jesper har gjort en stor indsats for Leman, og jeg vil gerne takke ham for hans engagement, brancheindsigt og gode samarbejde gennem årene. Vi ønsker ham alt det bedste i næste kapitel, siger René Bach Larsen.









Lidt om Leman:

Leman er en international transport- og logistikvirksomhed, der blev grundlagt i Danmark i 1900

Virksomheden tilbyder blandt andet løsninger inden for Road, Air & Sea og warehousing

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