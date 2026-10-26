Vognmandsforening har lukket sig selv
Mandag 26. oktober 2026 kl: 10:55Af: Redaktionen
Vognmandsforeningen FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd - er nedlagt. Afviklingen af foreningen, der eksisterede i godt 70 år, blev besluttet på en generalforsamling for et år siden og er blevet realiseret her i oktober
Baggrunden for at nedlægge FDL, der i 2008 skiftede navn fra Foreningen af Danske Langtursvognmænd til FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd, og lade sidste mand lukke og slukke har været færre selvstændige vognmænd og faldende opbakning til de traditionelle foreninger og organisationer.
FDL opstod I 1954 som en form for protestforening, der skulle varetage de små og mellemstore vognmænds interesser. En vognmandsforretning, der i 1954 kunne betegnes som mellemstor, vil i dag høre til blandt mindre og små vognmandsforretninger.
I 1950'erne var de fleste vognmandsforretninger enkeltmandsvirksomheder med vognmanden selv som chauffør.
I følge Danmarks Statistik var der knap 13.000 vognmandsvirksomheder i Danmark. I 2025 var antallet omkring 5.000.
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