Vognmandsforening har lukket sig selv

Mandag 26. oktober 2026 kl: 10:55

Baggrunden for at nedlægge FDL, der i 2008 skiftede navn fra Foreningen af Danske Langtursvognmænd til FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd, og lade sidste mand lukke og slukke har været færre selvstændige vognmænd og faldende opbakning til de traditionelle foreninger og organisationer.









FDL opstod I 1954 som en form for protestforening, der skulle varetage de små og mellemstore vognmænds interesser. En vognmandsforretning, der i 1954 kunne betegnes som mellemstor, vil i dag høre til blandt mindre og små vognmandsforretninger.









I 1950'erne var de fleste vognmandsforretninger enkeltmandsvirksomheder med vognmanden selv som chauffør.









I følge Danmarks Statistik var der knap 13.000 vognmandsvirksomheder i Danmark. I 2025 var antallet omkring 5.000.

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