Til ungdommen

DEBAT:

Mandag 26. oktober 2026 kl: 10:16

Der er stort opmærksomhed om de unges mobilitet. Med rette. De unge har – som danskere i alle andre aldersgrupper – et stort og måske endda stigende transportbehov for at nå til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. Flere politiske initiativer understøtter. Siden 2017 har det været muligt at tage kørekort som 17-årig og køre med ledsager indtil det fyldte 18 år. Fra 1. juli 2025 gjaldt kravet om ledsager ikke i tidsrummet fra kl. 5 om morgenen til otte om aftenen. I 2026 fik SU-modtagere i 25 yderkommuner befordringsfradrag, hvis de har mere end 12 km mellem hjem og uddannelse. Benytter man kollektiv trafik med rabat eller ungdomskort, er man dog ikke berettiget til fradrag.

Disse tiltag har styrket de unges mobilitet - i hvert fald hvis man råder over en bil - og kan mærkes i trafikselskaberne. Over hele landet ses et markant fald i salget af ungdomskort til både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. I Nordjyllands Trafikselskab er salget af ungdomskort faldet med 13 til 16 % og på Fyn er konstateret et fald på 20% fra 2025 til 2026.

Nu vil de igangværende forhandlinger af Finansloven for 2027 tilføre ny dynamik til denne udvikling. I Regeringens forslag fra starten af oktober er afsat en reserve på 800 mio. kr. i 2027 og yderligere 1,0 mia. kr. årligt i 2028-2030 til at påbegynde indfasning af gratis kollektiv transport for unge under 22 år. Sidenhen er der kommet et forslag fra Regeringens parlamentariske støttegrundlag, at der bør indføres en transportgaranti, der skal sikre de unge en transport (bus, tog m.v.) til deres uddannelse uanset hvor de bor.

Under denne overskrift stempler Finanslovsforhandlingerne ind i en omfattende og lang historik og drøftelse af billettakster, hvor de unge er en væsentlig – men ikke den eneste – kundegruppe. Den forrige regerings Ekspertudvalg så f.eks. også grundigt på dette emne og anbefalede blandt andet.

Sanering og forenkling af billetprodukterne

En taksmodel der styrker den kollektive trafik i forhold til bil, men begrænser overflytning af gående og cyklister og forbedrer kapacitetsudnyttelsen

Justeringer af ungdomskortet og herunder forslag om en forhøjet rabat, der skal gælde for alle unge

Der er således meget inspiration at hente, når vi taler takster i den kollektive trafik, og meget tyder derfor på, at situationen for de unge og deres kollektive mobilitet ikke bundfælder sig lige med det første. Uanset hvad er der ingen tvivl om, at trafikvirksomheder i den kollektive trafik har et konstant fokus på at betjene kunderne i alle aldergrupper bedst muligt indenfor de givne rammer, og der ligger også et rigtigt stort potentiale i at justere på taksterne, så sammenhængen mellem den leverede service og den pris, man betaler for den hænger godt sammen.



Lasse Repsholt, formand Kollektiv Trafik Forum

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