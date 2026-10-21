Solcelleleverandør fra Vejle bliver medlem af alliance for solenergisk mobilitet

Onsdag 21. oktober 2026 kl: 09:51

Vejle-virksomheden melder sig ind i ASOM på et tidspunkt, hvor markedet er under markant forandring. Solcelleteknologi til køretøjer er i hastig udvikling og anvendes i stigende grad i kommercielle flåder, samtidig med at den uafhængige dokumentation bliver stærkere, og transportbranchen viser voksende interesse.









Forskning bestilt af EU-Kommissionen og offentliggjort gennem SolarMoves-projektet konkluderer, at køretøjsintegrerede solceller er en moden teknologi, der er klar til at blive taget i brug på tværs af flere køretøjskategorier. ASOM arbejder for at omsætte potentialet til større udbredelse gennem samarbejde i branchen, standardisering, markedsudvikling og dialog med politiske beslutningstagere.









For Green Energy er medlemskabet af ASOM et naturligt næste skridt.





- Vi har dokumenteret, at solceller på køretøjer virker. Vi har nu tusindvis af systemer på vejene, kunder, der går fra de første installationer til større udrulninger i deres flåder, og millioner af kilometers måledata, der viser effekten, siger Martin Thaysen, der er administrerende direktør i Green Energy.









- Nu er tiden inde til at skalere. Det kræver, at solcellers bidrag anerkendes af køretøjsproducenter, transportorganisationer, politiske beslutningstagere og de aktører, der former fremtidens erhvervstransport. Det kræver også, at vi samarbejder som branche. ASOM giver os en stærk europæisk platform til at samarbejde, dele viden og fremme en bredere udbredelse, siger han videre.









Green Energy peger på, at virksomheden bidrager med erfaring fra over 3.000 installationer på eksempelvis lastbiler, busser og trailere, samt data fra mere end 10 millioner kilometers målte flådeoperationer. Virksomheden vil bringe den praktiske erfaring og data ind i ASOM’s arbejde sammen med køretøjsproducenter, forskningsinstitutioner og andre solcelleteknologivirksomheder.









- Uafhængig forskning bekræfter nu, at køretøjsintegrerede solceller er klar til at blive taget i brug. Den næste opgave er at sikre udbredelsen, og det kræver fælles standarder, troværdige data og anerkendelse fra køretøjsproducenter, transportorganisationer og politiske beslutningstagere. ASOM er den europæiske platform, hvor virksomheder kan løfte den opgave sammen, og vi glæder os over, at alliancen fortsætter med at vokse, siger Martin Heinrich, der har en ph.d. og er bestyrelsesformand i ASOM.









- Solceller kan spille en langt større rolle i transportsektoren, end de gør i dag, siger Martin Thaysen og fortsætter:









- Vi har allerede dokumenteret effekten på flådeniveau. Muligheden er nu at gå fra tusindvis af køretøjer til hundredtusindvis. Det kræver samarbejde i branchen, større anerkendelse af solcellers bidrag og de rette rammer for at understøtte en bredere udbredelse. Derfor er medlemskabet af ASOM vigtigt.









Lidt om Green Energy:

Green Energy udvikler solcelleløsninger til transport og særlige solcelleprojekter. Inden for transport er Green Energy førende inden for anvendelse af solceller på lastbiler, busser og trailere

Virksomheden kombinerer avanceret solcelleteknologi med dataanalyse for at dokumentere effekten og reducere brændstofforbrug, emissioner og driftsstop relateret til batteriproblemer





Lidt om ASOM:

ASOM, Alliance for Solar Mobility, er Europas branchealliance for køretøjsintegrerede solceller

Alliancen samler virksomheder, organisationer og forskningsinstitutioner, der opbygger Solar Mobility Industry - en ny værdikæde, hvor solcelleløsninger integreres direkte i køretøjer

ASOM etablerer en fælles europæisk samarbejdsplatform for denne industri.





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