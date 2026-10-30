Fredag 30. oktober 2026 kl: 19:21

Og så skriver vi også om meget andet.

Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 10 - 2026

Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.





Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.









God læselyst









Redaktionen













her: NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes









her: Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 9 - 2026, kan du hente det



