Magasinet Bus 10 - 2026 er udkommet
Fredag 30. oktober 2026 kl: 19:21Af: Redaktionen
I Magasinet Bus 10 følger vi op med flere reportager fra testen af syv intercitybusser i Ungarn forud for kåringen af Bus of the Year. Vi skriver også om en minibus-opbygger, der er kåret som en succesvirksomhed, om brændstofhjælp til trafikselskaberne, om taxitjek og om færre køreplantimer
Og så skriver vi også om meget andet.
Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 10 - 2026 her:
Læse det online her:
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God læselyst
Redaktionen
NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:
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