Kapitalforvalter fra USA har godt fem procent af aktierne i dansk transportkoncern
Fredag 30. oktober 2026 kl: 11:22Af: Redaktionen
BlackRock, Inc., der er et amerikansk multinationalt selskab, der beskæftiger sig med at forvalte investeringer, oplyste tidligere på ugen, at selskabet har erhvervet så mange aktier i DSV A/S, at beholdningen er nået op over fem procent. Ifølge dansk lovgivning skal aktieejere, der ejer fem procent eller mere af et selskabs aktier, oplyse det til selskabet
BlackRock, Inc., der har hovedsæde i New York, oplyser, at den samlede aktiepost og stemmer, som selskabet ejer direkte eller direkte, er oppe på 5,05 procent.
BlackRock, Inc. Kontrollerer direkte eller indirekte 12.170.380 aktier og stemmerettigheder i DSV A/S.
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