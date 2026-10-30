Kapitalforvalter fra USA har godt fem procent af aktierne i dansk transportkoncern

Fredag 30. oktober 2026 kl: 11:22

BlackRock, Inc., der har hovedsæde i New York, oplyser, at den samlede aktiepost og stemmer, som selskabet ejer direkte eller direkte, er oppe på 5,05 procent.









BlackRock, Inc. Kontrollerer direkte eller indirekte 12.170.380 aktier og stemmerettigheder i DSV A/S.





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