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Ældre kvinde blev påkørt af en lastbil på P-plads

Fredag 30. oktober 2026 kl: 11:11
Af: Redaktionen

Torsdag først på eftermiddagen mistede en 89-årig kvinde livet, da hun blev påkørt af en lastbil på en parkeringsplads ved Farum Bytorv

Det oplyste Nordsjællands Politi torsdag eftermiddag på Politi Update.



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