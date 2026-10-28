Sygeplejerske skiftede til søfragt - og vandt landspris på fiskemelsfabrik

Onsdag 28. oktober 2026 kl: 13:34

Af: Redaktionen Syv personer deltog i fejringen af vinderen foran en container og vinderen holdt blomster og check som symbol på prismodtagelsen. Se mere nederst. (Foto: Anni Norddahl)

Når fiskerbådene lægger til i Skagen, går en stor del af fangsten direkte videre til FF Skagen. Her bliver den til fiskemel og fiskeolie, som sendes til kunder i hele verden. Hvis varerne skal nå frem til tiden, skal logistikken sidde lige i skabet.









Det er det arbejde, Pernille Rønne har uddannet sig til. Hun er født og opvokset i Skagen, blev uddannet sygeplejerske og vendte senere hjem til byen med sin familie. Så skiftede hun kurs og begyndte på kontoruddannelsen med speciale i spedition og shipping - det vil sige planlægning og organisering af, hvordan varer kommer fra afsender til modtager.









Fagprøven fik topkarakter, og nu hædres Pernille Rønne med DI - Dansk Industri og HK Privats fagprøvepris 2026 på 30.000 kroner. Samtidig bliver FF Skagen belønnet med en plakette som bevis for, at virksomheden er Danmarks bedste lærested for kontoruddannelsens speciale i spedition og shipping 2026.









- Når vi nu præmierer Pernilles flotte fagprøve, er det også en anerkendelse af FF Skagen som oplæringssted. For bag enhver dygtig elev er der også en stærk oplæringsvirksomhed, siger Signe Tychsen Philip, der er vicedirektør i DI - Dansk Industri.









- FF Skagen har givet Pernille lov til at arbejde med en helt reel og forretningsfølsom problemstilling, og det kræver tillid. Selvom det naturligvis er Pernille, der har skrevet fagprøven, opsummerer den jo alle de kompetencer, hun har tilegnet sig som elev hos FF Skagen. Så et stort tillykke til Pernille og til FF Skagen, siger hun videre.









Indholdet af fagprøven er fortroligt af hensyn til FF Skagens forretning. Men ifølge DI - Dansk Industri og HK Privat tager den fat i en strategisk problemstilling med stor betydning for virksomheden. Pernille Rønne har omsat det, hun har lært på skolen, til en gennemarbejdet analyse med grundige beregninger, og resultatet er et beslutningsgrundlag, som virksomheden reelt kan bruge.









Også til den mundtlige eksamen gjorde Pernille Rønne indtryk. Hun var velforberedt og gik langt ud over det forventede, at eksaminator og censor gerne havde givet en højere karakter end 12, hvis det havde været muligt.









- Pernille har stillet de rigtige spørgsmål og er nået frem til et resultat, som hendes oplæringssted kan bruge til noget. Det er et godt eksempel på det, der kendetegner en dygtig HK’er: Evnen til at koble faglighed, grundighed og et skarpt blik for, hvad der skaber værdi i praksis. Når hun samtidig har været en stor støtte for sine medstuderende, er hun en oplagt vinder af fagprøveprisen, siger Gitte Geertsen, der er næstformand i HK Privat.









Hos FF Skagen er der både faglig og personlig stolthed over prisen.









- Pernille har i hele sin arbejdsproces vist en særlig viljestyrke og målrettethed. Hun går nysgerrigt til opgaverne og har snuden i sporet, indtil hun har fundet den bedst mulige løsning. Som virksomhed er vi utroligt stolte over, at hun får prisen - og at vi samtidig kan være med til at vise, at det blå Danmark og fiskeindustrien er et utrolig godt og spændende sted at arbejde, siger Johannes Pallson, der er administrerende direktør FF Skagen.









Om fagprøveprisen:

Fagprøveprisen uddeles af DI - Dansk Industri, HK Handel og HK Privat

Fagprøveprisen hylder elever, der bruger deres faglighed til at arbejde med relevante udfordringer i deres virksomheder









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Onsdag fik Pernille Rønne fra virksomheden FF Skagen overrakt prisen for årets fagprøve indenfor kontoruddannelsens speciale indenfor spedition og shipping. Prisen var på 30.000 kroner og derudover fik oplæringsvirksomheden prisen som årets uddannelsessted indenfor specialet. Fra venstre: Lars Uldal, Production Director, Thomas Fisker Hansen, Sales Director, Signe Tychsen Philip, Vicedirektør DI - Dansk Industri, Gitte Geertsen, Næstformand HK Privat, prismodtager Pernille Rønne, administrerende direktør Johannes Palsson, økonomidirektør Lars Leer fra FF Skagen. Anni Norddahl Billedet kan frit benyttes i forbindelse med omtale af DI - Dansk Industri og HK Privats fagprøvepris. (Foto: Anni Norddahl)

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