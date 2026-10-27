Taxichauffør kørte for hurtigt og fik sin bil beslaglagt

Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 11:34

Københavns Politi beslaglagde med henvisning til reglerne om vanvidskørsel taxien med henblik på konfiskation, mens chaufføren midlertidigt fik inddraget sit kørekort.

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