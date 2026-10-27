Taxichauffør kørte for hurtigt og fik sin bil beslaglagt
Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 11:34Af: Redaktionen
Lidt efter klokken 2 natten til lørdag blev en taxi målt til 104 km/t på Ågade ved Bispeengbuen i Københavnsområdet, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t. Det oplyser Københavns Politi
Københavns Politi beslaglagde med henvisning til reglerne om vanvidskørsel taxien med henblik på konfiskation, mens chaufføren midlertidigt fik inddraget sit kørekort.
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