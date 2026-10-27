Uddannelsesorganisation må uddanne synsmedarbejdere i alle køretøjskategorier

Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 12:21

- Godkendelsen betyder, at vi kan tilbyde branchen uddannelse inden for alle fire køretøjskategorier. Vi vil bruge vores store erfaring med uddannelse og vores faglige viden fra synsområdet til at give kommende synsmedarbejdere et solidt grundlag for deres arbejde, siger Anja Brauner-Kristiansen, der er administrerende direktør i Dekra A/S.









Uddannelsen får base i Horsens og skal foregå i en synshal, der er etableret specifikt til uddannelsen med moderne faciliteter og udstyr. Det skal kursisterne mulighed for at koble teorien direkte til de opgaver og arbejdsgange, de skal håndtere som synsmedarbejdere.









Undervisningen varetages af undervisere med erfaring fra synsområdet. Samtidig trækker Dekra på den faglige viden, virksomheden har opbygget gennem driften af synshaller i Danmark.









- Kursisterne skal kunne omsætte deres viden til praksis. Derfor har vi skabt et undervisningsmiljø i en synshal, hvor de kan arbejde med udstyret og blive fortrolige med de forhold, de senere møder i jobbet. Det skaber en tæt forbindelse mellem undervisningen og hverdagen som synsmedarbejder, siger Anja Brauner-Kristiansen.









Dekra har valgt Horsens på grund af den centrale placering og de praktiske rammer for kursister fra hele landet. Kursister, der har behov for overnatning, kan tilkøbe et ophold på Four Points Flex, som er en del af Marriott-kæden. Opholdet inkluderer blandt andet morgenmad og gratis adgang til hotellets motionscenter. Der er desuden mulighed for selvstudie om aftenen.









Et åbent tilbud til branchen

Dekra understreger, at uddannelserne er åbne for medarbejdere fra hele synsbranchen og kan også være relevante for mekanikere, der ønsker at skifte faglig retning og opfylder adgangskravene.









Dekra, der blev godkendt til at udbyde efteruddannelse i 2024 og gennemførte de første hold i 2025, vil løbende tilpasse antallet af hold til efterspørgslen.









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