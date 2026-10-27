Transportorganisation takker sygemeldt og afgående transportminister for samarbejdet

Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 11:07

Hos ITD har man modtaget Signe Munks meddelelse om at træde tilbage med beklagelse og respekt for hendes beslutning.









- Vi vil gerne takke Signe Munk for samarbejdet, siger Stefan K. Schou.









Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) overtager posten som by-, land- og transportminister, og ITD ser frem til at indlede dialogen med den kommende minister om vejgodstransportens vilkår og udvikling.









- Vi byder Karina Lorentzen Dehnhardt varmt velkommen og glæder os til samarbejdet. Vores medlemsvirksomheder holder hver dag forsyningerne og arbejdspladser i gang i hele Danmark, og vi ser frem til en god dialog om branchens udfordringer og muligheder, siger Stefan K. Schou.

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