Transportorganisation takker sygemeldt og afgående transportminister for samarbejdet
Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 11:07Af: Redaktionen
By-, land- og transportminister Signe Munk (SF) er sygemeldt på grund af stress og er derfor trådt ud af SSFMR-Regeringen. Transportorganisationen ITD ønsker Signe Munk god bedring og takker for samarbejdet. - Så sent som i sidste måned var vi sammen om at sætte fokus på børns sikkerhed i trafikken med Lastbilkaravanen, og vi satte stor pris på hendes engagement. Nu skal hun have tid og ro til at passe på sit eget helbred. Det har vi fuld respekt for, og på vegne af ITD ønsker jeg hende rigtig god bedring, siger Stefan K. Schou, der er administrerende direktør i ITD
Hos ITD har man modtaget Signe Munks meddelelse om at træde tilbage med beklagelse og respekt for hendes beslutning.
- Vi vil gerne takke Signe Munk for samarbejdet, siger Stefan K. Schou.
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) overtager posten som by-, land- og transportminister, og ITD ser frem til at indlede dialogen med den kommende minister om vejgodstransportens vilkår og udvikling.
- Vi byder Karina Lorentzen Dehnhardt varmt velkommen og glæder os til samarbejdet. Vores medlemsvirksomheder holder hver dag forsyningerne og arbejdspladser i gang i hele Danmark, og vi ser frem til en god dialog om branchens udfordringer og muligheder, siger Stefan K. Schou.
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