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Kalundborg-vognmand har fået ny fire-akslet tiptrailer

Mandag 26. oktober 2026 kl: 15:05
Af: Redaktionen

Kalundborg-vognmand har fået ny fire-akslet tiptrailer
(Foto: Lastas)

Obel Transport A/S har fornyligt haft en tre-akslet trækker i Hedensted for at koble under en ny fire-akslet Kel-Berg jord tiptrailer med automatisk Eco-Top rullepresenning hos Lastas i Hedensted

Lidt om den nye fire-akslede Kel-Berg jord tiptrailer, der kan rumme 37 kubikmeter i kassen:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
  • Bak alarm
  • Beklædt med 15 mm blå plast i bund
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
  • Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning
  • Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse og beklædt med 10 mm blå plast på siderne i styrkeklasse HD1000
  • Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm blå plast i bund
 
Den nye trailer, der er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil, samt TPMS dæktryksovervågning, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om Obel Transport A/S:
Obel Transport A/S er en entreprenør vognmandsforretning med hjemsted i Kalundborg, som hovedsageligt beskæftiger sig med bygge- og anlægsbranchen. Derudover udfører vognmandsforretningen også blokvognstransport, gyllekørsel, udlejning af maskiner inklusiv maskinfører, samt container- og kørepladeudlejning på Vestsjælland.



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