Kalundborg-vognmand har fået ny fire-akslet tiptrailer
Mandag 26. oktober 2026 kl: 15:05Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Obel Transport A/S har fornyligt haft en tre-akslet trækker i Hedensted for at koble under en ny fire-akslet Kel-Berg jord tiptrailer med automatisk Eco-Top rullepresenning hos Lastas i Hedensted
Lidt om den nye fire-akslede Kel-Berg jord tiptrailer, der kan rumme 37 kubikmeter i kassen:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Bak alarm
- Beklædt med 15 mm blå plast i bund
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning
- Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse og beklædt med 10 mm blå plast på siderne i styrkeklasse HD1000
- Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm blå plast i bund
Den nye trailer, der er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil, samt TPMS dæktryksovervågning, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Obel Transport A/S:
Obel Transport A/S er en entreprenør vognmandsforretning med hjemsted i Kalundborg, som hovedsageligt beskæftiger sig med bygge- og anlægsbranchen. Derudover udfører vognmandsforretningen også blokvognstransport, gyllekørsel, udlejning af maskiner inklusiv maskinfører, samt container- og kørepladeudlejning på Vestsjælland.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Litauisk transportkoncern åbner chaufførtræningscenter i Polen
- Europæiske vognmandsorganisationer opfordrer EU-politikere til at blive enige
- SF's Karina Lorentzen Dehnhardt er et stærkt valg
- Uddannelsesorganisation må uddanne synsmedarbejdere i alle køretøjskategorier
- Transport- og logistik-mand skifter Esbjerg-virksomhed ud med en i Greve
- Transportorganisation takker sygemeldt og afgående transportminister for samarbejdet
- Transportministeren er ramt af stress
- Kalundborg-vognmand har fået ny fire-akslet tiptrailer
- Svensk færgerederi køber op i Norge
- Transport- og logistikkoncern i Greve har fået ny direktør med erfaringer fra andre store transportkoncerner
- Vognmandsforening har lukket sig selv
- Brotrafik kørte resultatet op
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!