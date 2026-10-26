Kalundborg-vognmand har fået ny fire-akslet tiptrailer

Mandag 26. oktober 2026 kl: 15:05

Lidt om den nye fire-akslede Kel-Berg jord tiptrailer, der kan rumme 37 kubikmeter i kassen:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Bak alarm

Beklædt med 15 mm blå plast i bund

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse og beklædt med 10 mm blå plast på siderne i styrkeklasse HD1000

Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm blå plast i bund

Den nye trailer, der er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil, samt TPMS dæktryksovervågning, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Obel Transport A/S:

Obel Transport A/S er en entreprenør vognmandsforretning med hjemsted i Kalundborg, som hovedsageligt beskæftiger sig med bygge- og anlægsbranchen. Derudover udfører vognmandsforretningen også blokvognstransport, gyllekørsel, udlejning af maskiner inklusiv maskinfører, samt container- og kørepladeudlejning på Vestsjælland.

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