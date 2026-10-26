Busmesse i Italien har over 100 udstillere

Mandag 26. oktober 2026 kl: 13:08

Af: Redaktionen (Foto: IBE Intermobility Future Ways)

IBE Intermobility Future Ways bliver arrangeret af Italian Exhibition Group i samarbejde med Foundation for Sustainable Development, ASSTRA og AN.BTI Confcommercio med teknisk støtte fra EIT Urban Mobility og National Observatory on Shared Mobility.









Operatører inden for offentlig transport og turistbusser, køretøjsproducenter, leverandører af digitale løsninger og institutioner ventes at samles i Rimini for at tage stilling til de udfordringer og muligheder, som delt mobilitet indebærer.









Messen vil i år have en stærkere tilstedeværelse af producenterne, hvilket gør bus- og coachsegmentet til en af hovedattraktionerne. Blandt udstillerne er Daimler Buses, Iveco Bus, MAN, Scania, Irizar, Volvo Buses, Isuzu Bus, King Long, Otokar og VDL Bus Group, samt de nye deltagere Yutong og Alfabus.









Sideløbende med producenterne vil karrosseribyggere og køretøjsopbyggere også være til stede - eksempelvis Aveuro International, Carind, Gruppo D’Auria, Indcar, Mercus og Tremonia Mobility.









Ud over udstillere af rullende materiel deltager en række virksomheder inden for it-systemer til mobilitetsløsninger, taxitjenester med mere.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.