Norskejet pakkedistributør forventer at bringe tre gange så mange pakker ud

Mandag 26. oktober 2026 kl: 09:51

- Under julehandlen skal rigtig mange pakker gennem vores netværk på kort tid. Derfor er det vigtigt, at vi ikke kun har kapacitet på terminalerne, men også nok steder, hvor danskerne nemt kan hente deres pakker. Vi har udvidet netværket af både pakkeshops og pakkebokse siden sidste år, siger Bjarne Lauritsen, der er driftsdirektør i Bring Danmark.





Under sidste års julehandel håndterede Bring godt 20 procent flere pakker sammenlignet med året før. I dagene efter Black Friday håndterer Bring typisk op mod tre gange så mange pakker som på almindelige dage. Det kræver grundige forberedelser både på terminalerne og i den sidste del af leveringen.









- Ugerne op til jul er blandt årets mest intensive. Det er let at fokusere på pakkemængderne, men bag hver julegave er der også en modtager, som glæder sig til at få den leveret. Derfor er det afgørende, at vi er godt forberedt. I år fordobler vi bemandingen på terminalerne i Taulov og Greve i den travleste periode, samtidig med at vi indsætter ekstra chauffører og styrker vores kundeservice, siger Bjarne Lauritsen.





Brings forberedelser til årets julehandel omfatter blandt andet:

Flere afhentningssteder: Netværket er udvidet til knap 1.300 afhentningssteder - her af er godt 400 pakkebokse

Ekstra bemanding: Bemandingen på terminalerne i Taulov og Greve fordobles i den travleste periode. Derudover indsættes ekstra chauffører og medarbejdere i kundeservice

Udvidet kundeservice: Kundeservice holder ekstra åbent på livechatten lørdage kl. 09.00 - 14.00. Brings chatbot er tilgængelig døgnet rundt

Kortere afhentningsfrist: Afhentningsfristen i pakkebokse er forkortet fra syv til fire dage med mulighed for forlængelse. Det giver hurtigere plads til nye pakker

Flere påmindelser: Hyppigere SMS-påmindelser skal få modtagerne til at hente deres pakker hurtigere

Hentekonkurrence: En konkurrence i Bring-appen skal motivere flere modtagere til at bruge appen og hente deres pakker hurtigere. Henter man sin pakke i en Bring pakkeshop senest 12 timer efter, at man har fået besked om, at pakken er klar til afhentning, deltager man automatisk i konkurrencen

Ekstra hænder i produktionen: Administrative medarbejdere får mulighed for at hjælpe til i produktionen i den travleste periode. Det giver både ekstra hænder og øget indsigt i Brings kerneforretning





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