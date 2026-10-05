Luftfragten sætter ny rekord i sydjysk Lufthavn
Mandag 5. oktober 2026 kl: 13:21Af: Redaktionen
Luftfragten via Billund Lufthavn satte i september ny rekord. (Foto: Billund Lufthavn)
Luftfragten via Billund Lufthavn satte i september ny rekord målt på tonnage. I alt håndterede lufthavnen 8.331 ton gods, hvilket var en stigning på 15,6 procent procent sammenlignet med samme måned sidste år
Billund Lufthavn peger på, at tonnagen blandt andet blev drevet frem af mere temperaturfølsomt gods, herunder større eksportforsendelser af mejeriprodukter. Derudover håndterede lufthavnen løbende projektgods, der ofte stiller særlige krav til den logistiske håndtering. Sammen med de faste godsstrømme stiller både det temperaturfølsomme gods og projektgodset krav til et fleksibelt setup og effektive processer omkring luftfragten.
- Det er meget positivt, at luftfragten fortsætter sin stærke udvikling og nu har nået det højeste tonnagetal på en enkelt måned i Billund Lufthavns historie. Det er en milepæl, som vi er stolte af, og som viser, at Billund Lufthavn har en stærk position på luftfragtområdet. For os handler det om at være en effektiv og fleksibel samarbejdspartner for de virksomheder, der har brug for at få gods hurtigt og sikkert ud i verden, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.
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