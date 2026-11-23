Systemudvikler har lavet en app til flotte lastbiler

Mandag 23. november 2026 kl: 10:28

Af: Redaktionen - Jeg har lavet en app til os, der altid kigger efter lastbilen i spejlet. Den hedder Truckspotting og ligger i Google Play. Sådan lyder det fra Jesper Quist, som havde lagt sit budskab ind til transportnyhederne.dk's redaktion i løbet af weekenden.









App'en virker ved, at man logger de lastbiler, man ser, og vælger mærke og model i et katalog med over 90 modeller fra 14 mærker lige fra Scania og Volvo til Kenworth og Peterbilt.









Jesper Qvist forklarer, at hver model har en sjældenhed, så en Scania R er hverdag, og en Peterbilt på danske plader er et fund. Der er medaljer, ugens lastbil og et neonkort, man kan dele, når man har fanget noget særligt.







App'en kræver ingen konto. Spot, foto og steder bliver på telefonen. Den er gratis, og en pro-udgave er et engangskøb.





Jesper Qvist, der driver enkeltmandsfirmaet Q Digital i Aabenraa forklarer, at man som chauffør kan tage et lynfoto og vælge modellen bagefter, når man holder stille.







- Jeg er en enkelt udvikler og vil meget gerne høre, hvilke modeller der mangler. Man kan foreslå dem direkte i appen, lyder der fra Jesper Quist.









her: Interesserede kan hente Jesper Qvists nye app på Google Play

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