Dagligvarerchauffør blev kåret som Årets Arbejdsmiljørepræsentant

Torsdag 19. november 2026 kl: 18:20

Af: Jesper Christensen Erdinch Hasan Myumyun blev glædeligt overvældet, da han blev udråbt til Årets Arbejdsmiljørepræsentant ved et arrangement i KB Hallen tirsdag. (Foto stillet til rådighed af Dagrofa)

Erdinch Hasan Myumyun var indstillet til prisen af kollegaen Jens Kristian Jensen, der er faglig medarbejder i 3F Høje Taastrup. Jens Christian Jensen har over for A4 Medier fremhævet, at Erdinch Hasan Myumyun er god til at gå i dialog og lave tydelige aftaler på en positiv måde.









Erdinch Hasan Myumyun har eksempelvis været en super god sparringspartner i Dagrofa's bestræbelser på at gøre hverdagen lidt lettere for deres chauffører. De har ikke altid har de nemmeste arbejdsforhold, når de skal levere varer til køkkenerne i Københavns gamle bygninger, og i den forbindelse har Erdinch Hasan Myumyun har gjort en stor indsats for at tingene kan gøre nemmere.









Michael Dal, der er Erdinch Hasan Myumyuns chef på terminalen i Ishøj har efter prisoverrækkelsen tirsdag skrevet følgende på Linkedin:





"Kæmpe tillykke til vores chauffør Erdinch Hasan Myumyun fra Dagrofa Foodservice og sikke en præstation på scenen i K.B. Hallen.





Du var ganske enkelt outstanding, Erdinch.





Dit nøgleord på scenen var Smil. Det rammer dig godt. Du møder både kunder og kolleger med et smil, og du tør også tage de svære snakke, når noget skal ændres.





Du gør det, fordi du vil have, at dine kolleger kommer sikkert hjem fra deres ture - og gerne med et smil på læben.





Som distributionschef bliver jeg glad, når en tur går som planlagt, og jeg må indrømme, at turen fra terminalen i Ishøj til scenen i K.B. Hallen bliver svær at slå i næste uges ruteplan.





Erdinch, jeg er knaldhamrende stolt af dig. Tak for den forskel du gør for din kolleger hver eneste dag - den her pris har du i den grad fortjent."





Erdinch Hasan Myumyun var den eneste lastbilchauffør, der var nomineret til kåringen.













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