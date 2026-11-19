Sidste vinters kulde bør få busselskaber til at handle

LEVERANDØR AF SNEKÆDESYSTEM:

Torsdag 19. november 2026 kl: 12:52

Hos Onspot fremhæver man erfaringerne fra begyndelsen af 2026, der viste, hvor hurtigt frost, is og sne kan blive en del af den dagligdagen på vejene. Den første måneder af året endte ifølge DMI på en kolde skåle med middeltemperatur på -0,6 grader og med 24,5 frostdøgn mod normalt 15,3. Samtidig blev der registreret 13,3 snedækkedøgn - næsten dobbelt så mange som klimanormalens 6,9. Den laveste målte temperatur var -19,4 grader.









- Vinteren kommer ikke som en overraskelse, men det gør det første alvorlige glatføre ofte. For et busselskab kan ét køretøj, der mister vejgrebet eller ikke kan komme frem, få konsekvenser for både passagerer, køreplan og drift. Derfor giver det mening at tage beslutningen om vinterudstyr nu og ikke den morgen, hvor vejene er glatte, siger Christian Lindquist, der er Country Manager i VBG Group Sales A/S.









I januar i år registrerede Vejdirektoratet 143 tilskadekomne og 6 døde efter trafikullykker. Tallene angiver ikke, hvor mange ulykker der skyldtes glatte veje, men hos VBG Group Sales A/S mener man, at tallene understreger, at vintertrafik er en del af et bredere sikkerhedsansvar, hvor køretøj, chauffør, fart og føre skal tænkes sammen.









Og hos VBG Group Sales A/S har man en løsning i form af Onspot-snekædesystemet, der er et permanent monteret system med automatiske snekæder til blandt andet busser. Når en chauffør møder en vej med is eller hårdtpakket sne, kan systemet aktiveres fra chaufførens sæde. Et kædehjul sænkes mod dækkets inderside, og rotationen slynger kæder ind under de trækkende hjul, så køretøjet får ekstra vejgreb dér, hvor det er nødvendigt.









Løsningen er ifølge VBG Grouo Sales især relevant på ruter med bakker, mindre veje, udsatte strækninger eller skiftende føre, hvor saltning og snerydning ikke altid kan følge med. Systemet erstatter ikke vinterdæk, tilpasset hastighed eller chaufførens vurdering af forholdene, men fungerer som et ekstra redskab, når grebet bliver kritisk.









- For kollektiv trafik handler fremkommelighed ikke kun om at overholde en køreplan. Det handler også om, at passagererne skal kunne regne med bussen til arbejde, uddannelse og aftaler også når vintervejret rammer. Automatiske snekæder giver chaufføren mulighed for hurtigt at reagere på glatte passager uden først at skulle ud af bussen og montere traditionelle kæder, siger Christian Lindquist.









Planlægningen skal begynde før frosten

VBG opfordrer busselskaber og flådeansvarlige til at gennemgå de ruter og køretøjer, der er mest sårbare i vinterføre. Det gælder blandt andet, om køretøjerne er egnede til løsningen, hvornår der er plads i værkstedsplanen, og hvordan chaufførerne instrueres i korrekt brug.









- Når kulden først er her, bliver tid en mangelvare. En tidlig gennemgang gør det muligt at prioritere de busser, der har størst behov, planlægge monteringen og sikre, at chaufførerne ved, hvornår systemet skal bruges. Det er en langt mere robust tilgang end at håbe på endnu en mild vinter, siger Christian Lindquist.









Lidt om Onspot:

Onspot er en del af VBG Group og udvikler automatiske snekædesystemer til blandt busser, redningskøretøjer og lastbiler. Systemet er permanent monteret på køretøjet og kan aktiveres af chaufføren fra førerhuset, når der er behov for ekstra vejgreb på is og hårdtpakket sne.

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