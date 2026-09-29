Vestmole i Hirtshals bliver bygget af Aarhus-virksomhed med selskaber blandt andet i Sverige og Polen

Tirsdag 29. september 2026 kl: 11:11

Af: Redaktionen Det er Cubipods som disse, der skal placeres 3.500 styk af i molen ved Hirtshals. De bliver produceret på Aarsleffs polske betonfabrik og bliver sejlet til havnen. (Foto: Aarsleff)

Projekt, der i følge Per Aarsleff A/S har en værdi af godt 560 millioner kroner, falder fint i forlængelse af koncernens erfaringer i det nordjyske, hvor både mandskab og specialfartøjer skal kunne operere i smalle vejrvinduer og med stærk strøm og kraftige bølger.









- Netop i Hirtshals har vi tidligere været med til at udvikle havnen, blandt andet med ombygningen af vestmolen i 2004. Og vi ser frem til at bringe de erfaringer i spil igen, siger afdelingsdirektør i Aarsleff, Eva Braad.









- Aarsleff har gennem årene gennemført flere opgaver for Hirtshals Havn - både ved molen, men også ved færgelejerne og containerterminalen. Vi er derfor meget glade for at blive valgt som partner på endnu et projekt, der skal understøtte mulighederne for at drive en moderne erhvervshavn i Hirtshals, siger hun videre.









Vinterpause og forårssprint

Projektet samler en række af Aarsleff-koncernens klassiske kompetencer inden for vandbygning, beton og store stenleverancer.









Det svenske Aarsleff-selskab Rock Armour Trading AB skal levere knap 500.000 ton sten fra stenbrud i Norge og Sverige - fra kernefyld til dæksten på op til 24 tons. Samlet skal der håndteres og indbygges cirka 600.000 tons sten i molen.









Molens yderside skal desuden beskyttes af 3.500 Cubipods på henholdsvis 26 og 30 tons. De specialstøbte betonelementer bliver produceret på Aarsleff's betonfabrik i Polen.









- Vi anlægger den nye mole fra tilslutningen ved den eksisterende vestmole og fører den ud på 12 meter vand. Undervejs bliver den eksisterende mole løbende gravet op, så materialer herfra kan genbruges i den nye konstruktion, siger Eva Braad, der peger på, at arbejdet er sat på pause i vinterperioden på grund af vind- og vejrforholdene i Hirtshals.









Hovedparten af arbejdet bliver udført i tre sæsoner fra marts eller april til oktober.





Hirtshals Havn ligger i et område med kraftige bølger, stærke strømforhold og hyppige storme, hvilket stiller store krav til logistik, udførelse og design. (Foto: Aarsleff)









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