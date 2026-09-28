Bustest 2026 i Ungarn omfattede syv busser i naturskønne omgivelser
Mandag 28. september 2026 kl: 13:27Af: Redaktionen
De syv deltagere i årets bustest forud for udvælgelsen af Bus of the Year. (Foto: Rolf Brems)
I Magasinet Bus 9 - 2026 bringer vi de tre første test - Scania, Solaris og Yutong
I de kommende numre af Magasinet Bus bringer vi test af de øvrige fire deltagere.
Interesserede kan læse mere i Magasinet Bus 9 - 2026, der kan hentes her:
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