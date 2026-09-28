Solceller på taget betyder mindre CO2-udledning fra diesellastbiler

Mandag 28. september 2026 kl: 11:52

Fra juli til oktober sidste år testede PostNord solceller på 10 lastbiler i Danmark. Pilotprojektet omfattede knap 400.000 kilometers kørsel og dokumenterede en besparelse på 2.219 liter diesel, en reduktion af CO2-udledningen på 5,9 ton og et fald i brændstofforbruget på 2,4 procent.









På baggrund af resultaterne udvider PostNord nu løsningen til yderligere 43 lastbiler. Når udrulningen er gennemført, vil i alt 53 af PostNords lastbiler i Danmark være udstyret med solceller.









Baseret på de dokumenterede pilotdata forventer PostNord i Danmark, at den samlede flåde kan reducere CO2-udledningen med 68 - 76 ton om året afhængigt af kørselsmønster, sæson, vejr og drift.









- Vi vælger at skalere solcelleløsningen, fordi pilotprojektet har vist dokumenterbare resultater i vores drift. Solcellerne er et simpelt energieffektiviseringstiltag, der reducerer brændstofforbruget på de lastbiler, vi allerede har på vejene, siger Isabella Beck Jørgensen, der er pressechef i PostNord Danmark.









Solenergi reducerer energiforbruget i flåden

Solcellerne, der producerer strøm både under kørsel, og når lastbilerne holder stille, er monteret på førerhuset. Strømmen bruges til lastbilernes elektriske systemer og aflaster generator og batteri, hvilket reducerer behovet for, at lastbilens dieselmotor producerer den samme energi.









- Solceller på lastbiler løser ikke alene transportsektorens klimaudfordringer, men når vi kan dokumentere lavere brændstofforbrug og CO2-udledning i vores drift, giver det god mening at skalere løsningen i vores flåde. Vores arbejde med at reducere udledninger fra transport består af mange konkrete tiltag - og dette er blot ét af dem, siger Isabella Beck Jørgensen.









Solcelleanlæggene er leveret af Green Energy og har en forventet levetid på cirka 25 år.









PostNord investerede sidste år i syv nye el-lastbiler, og etablerede en dedikeret ladestation ved pakketerminalen i Taulov. PostNord har som et af sine klimamål at være 100 procent fossilfri i drift og transport i 2030.









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