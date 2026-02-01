Solen hjælper biler - mod flade batterier

Tirsdag 3. marts 2026 kl: 13:59

Måske er det ikke lige de to 12-voltsbatterier, der sidder under batteridækslet, man tænker på, når man hører om solcelle-energi til busser og lastbiler. Men batteripakken, der opgjort i volt er lille i forhold til de store 700 volts batteripakker, der leverer strøm til en el-bus eller el-lastbil, har stor og afgørende betydning for, at alting fungerer. For alle de forskellige dele, der har behov for strøm - lygter, radio, oliefyr, køleskab, USB-stik eller lift - får deres energi via del lille batteripakke. Det gælder både elektriske køretøjer og diesdrevne busser og lastbiler. For alle typer har brug for den lille batteripakke.













På dieseldrevne busser og lastbiler er det generatoren, som bliver drevet af dieselmotoren, der leverer strømmen til batterierne - som så leverer den videre til det elektriske system.









- En generator på en stor dieselmotor er ikke den mest effektive måde at producere strøm på, siger Martin Thaysen, der er administrerende direktør i Green Energy, som han sammen med andre medarbejdere og investorer overtog i 2024. Inden da var selskabet en del af en norsk koncern.









- Vi har siden haft fokus på transportområdet, da vi vurderede, at der var et stort potentiale, siger han og fortsætter:









- Og det er der stadig.









Hos Green Energy ser man langt frem i tiden. Behovet for energi til køretøjernes 24 volts system vil fortsat være stort. Det vil også gælde den dag, hvor langt hovedparten af køretøjerne er batteri-elektriske.









Men ind til videre er den store målgruppe køretøjer med dieselmotorer. Dem er der mange af - og de vil være i brug i mange år fremover.









- Det gælder busser, trailere og lastbiler, siger Martin Thaysen.









Først på året kunne Green Energy fortælle, at transportvirksomheden Fogtmann Group i Vejle efter et fire-måneders pilotprojekt med solceller på taget af udvalgte lastbiler, havde noteret en brændstofbesparelse pr. køretøj på godt 1.000 liter dieselolie årligt med en tilsvarende CO2-reduktion - og en tilbagebetalingstid på 10 måneder. Derefter vil lastbilerne køre brændstofbesparelsen lige ned i kassen. Når så Fogtmann Group har en flåde på 70 lastbiler, bliver gevinsten tilsvarende større.









- Vi mærker en klart sigende interesse efter løsninger, der kan spare brændstof, siger Martin Thaysen, der er administrerende direktør i Green Energy. Og sparer man på brændstof i form af dieselolie eller gas, begrænser man også CO2-udslippet.

















Ud over den direkte fordel ved, at solcellerne leverer energi til køretøjernes 24 volts system og dermed aflaster dieselmotorens generator, aflaster systemet også selve batterierne, der får forlænget deres levetid to eller tre gange. I det daglige vil solcellerne også bidrage til, at man undgår flade batterier, når køretøjet holder stille og de forskellige elektriske funktioner - køleskab, aircondition, lys og lignende - fortsat har behov for energi.









- Solceller på taget kan minimere behovet for tomgangskørsel, da de leverer strøm, når bilerne står på standby, siger Martin Thaysen.









Hos Green Energy fremhæver man:

Brændstofbesparelser - gennemsnitlig dieselbesparelse på 0,6-1,0 l/100 km

Umiddelbar virkning

Forlænger batteriets levetid med 2-3 gange

Færre flade batterier og dyre udkald

Kompatibel med alle typer batterier

Lavere CO2-udledning

Kompatibel med diesel-, el- og alternative drivliner





Vi besøgte Green Energy en koldt vinterdag, hvor vi fik et indblik i Green Energy's solcellersystemer.









Over en kop kaffe på kontoret på første sal fremhæver Martin Thaysen, at de tre millimeter tynde solceller er produceret i et fleksibelt materiale, der gør, at de kan holde til lidt af hvert. De kan holde til at blive bøjet og kan give sig, når de bliver klædet fast på taget af en lastbiler, bus eller trailer. De kan holde til vind og vejr, varme og kulde, så Green Energy kan garantere, at de efter 25 år stadig kan producere 80 procent af deres oprindelige kapacitet.









Og så er de miljøvenlige at producere, da de for en stor del er produceret af genanvendt materiale.









Green Energy har gennemført en EPD (Livscyklus-analyse) af de solcellepaneler, firmaet leveret til byggeri. Den viser eksempelvis, at solcellerne har et lavt CO2-aftryk sammenlignet med traditionelle silicium-solcellepaneler, og at 70-80 procent af materialerne kan genanvendes.









Solcellepaneler leverer energi over 25 år

- Det er afgørende for os, at solcellerne er både ultra tynde,fleksible og holdbare, da de skal kunne klæbes fast uden af tage skade og sidde på taget i hele bilens levetid, siger Martin Thaysen.









Et skadet solcellepanel kan i værste fald blive overophedet og blive ødelagt.









- Det undgår man med vores fleksible solcellepaneler, siger Martin Thaysen og fotsætter:









- Vores CIGS solcellepaneler er helt glasfri og kan derfor ikke få mikrorevner som traditionelle solcellepaneler. Dermed er de helt brandsikre.









Forventer øget effekt

Man skal ikke særligt mange år tilbage, så var solceller i Danmark og områder længere nordpå ikke noget, der blev spået den store succes. Solen stod for lavt på himlen til den slags.









Solen står stadig lige så lavt på himlen i dag, men solcellerne er blevet betydeligt mere effektive, billigere at producere og i forskellige typer - eksempelvis som de solpaneler, som indgår i Green Energy's løsninger.









- Solcellerne er blevet mere effektive, siger Martin Thaysen og peger på, at effektiviteten vil blive endnu bedre.









- Den vil sikkert stige fra 15 procent til 30 procent.









Køletrailer har et stort potentiale

Og når vi nu lige var inde på det med, hvor højt solen står på himlen. Vi skal ikke specielt langt syd på for at solceller på taget kan få en endnu større betydning. Det kunne være Italien og Spanien, der har en stor produktion af frugt og grønt, der bliver eksporteret i køletrailere til modtagere i eksempelvis Danmark.









Her kan solceller have en stor effekt. Ifølge Green Energy kan man nok montere omkring 4,5 kW på taget af en køletrailer.









Om solceller på taget kan levere al den nødvendige energi til en transport af grøntsager fra Spanien til Danmark, er nok tvivlsomt, da det koster rigtig meget energi at køle en last ned fra måske 25 grader til 4 grader.









- Det vil nok blive hybride løsninger, siger Martin Thaysen.









Hybride løsninger med en brændstoftank og dieselmotor eller batterier og el-motor suppleret med solceller på taget. De fleste køletrailere kan i dag sluttes til el-nettet, så anlæggene er klar.









Enkelt og ligetil

Da kaffekoppen er top, viser Mathias Madsen, der er Green Energy's Sales Manager I Danmark, rundt i lokaliteterne nedenunder. Ud over at være stedet, hvor solpanelerne og styrebokse kommer ind, er stedet centralt for Green Energy's kvalitetssikring. Mathias Madsen forklarer, at alle styrebokse bliver taget ud til kontrol. Kommer boksen gennem kvalitetskontrollen, får den et ok og lægges på lager - uklar ti at blive sendt af sted sammen med et passende antal solpaneler.









- Vi kontrollerer hver enkelt enhed for at sikre, at den fungerer som den skal, siger han.









Green Energy's styrebokse har en GPS-enhed og en enhed, der styrer strømmen fra solpanelerne videre til batteriet og sikrer, at opladningen er optimal, så bilens generatorer aflastes mest muligt til gavn for brændstoføkonomien og batteriernes stabilitet og levetid.









Mathias Madsen viser de fleksible og bøjelige solpaneler og det klæbebånd, panelerne bliver sat fast på taget med - og som kan holde dem på plads ind til den dag, køretøjet bliver skrottet.









Han har været med til at tage et solpanel af et tag i forbindelse med en afsluttet test.









- Det var næsten umuligt. Det skulle skæres af, siger han.









Enkel tilslutning

I den ene ende af panelet sidder en lille boks, hvorfra der går to ledninger.









I styreboksen er der så to gange to ledninger. Ledningerne fra solpanelerne kobles til det ene sær, mens det andet sæt kobles på bilens batteri.









Enkelt.









Mathias Madsen forklarer, at det er ganske enkelt - og at der følger en vejledning med hver styreboks.









- Solpaneler og styreboks kan monteres på et almindeligt værksted som alt andet elektrisk udstyr, forklarer han.





Enkelt - og en enkel måde at spare brændstof til at drive bilens generator på - og dermed en måde at bruge energien i dieselolien eller de store batteripakker til at nå lidt længere ud af vejen.









Mathias Madsen, der er sales Manager Denmark hos Green Energy, viser enkeltheden i "solsystemet". Green Energy's solcellesystem består af en eller flere fleksible og tre millimeter tynde solpaneler, der monteres på taget med tre klæbebånd og kobles sammen. Her fra ledes strømmen fra panelerne videre til en styreboks.









Styreboksens ene sæt ledninger kobles sammen med ledningerne fra solpanelerne, mens det andet sæt kobles på køretøjets almindelige batteri, der leverer strøm til køleskab, klimaanlæg, lys, radio, lift og andet udstyr. På den måde aflaster systemet generatoren og begrænser behovet for at have den store dieselmotor kørende i tomgang.













Lidt om Green Energy's solcelleløsning:

Green Energy's solcellesystemer placeres på ubrugte tagflader, hvor de producerer strøm og oplader bilens eksisterende bilbatteri direkte. Løsningen, der kan skaleres alt efter pladsen på taget, reducerer brændstofforbruget, forlænger batteriets levetid og reducerer CO2-udledningen - med hurtig installation, hurtig tilbagebetaling og minimal driftsforstyrrelse.









Solcelleanlæg til busser - en kort oversigt:







Samlet dieselbesparelse på 1.600-2.100 liter pr. bus pr. år

Gennemsnitlig dieselbesparelse på 0,6-1,0 liter/100 km Brændstofbesparelser:





Umiddelbar virkning

Bedre batteripålidelighed - forlænger batteriets levetid med to-tre gange

Færre flade batterier og dyre udkald

Kompatibel med alle typer batterier

Lavere CO2-udledning

Skærer 4,3-5,4 ton CO2 væk pr. bus pr. år

Bidrager til Scope 1- og 3-emissioner

Kompatibel med diesel-, el- og alternative drivliner





Solcelleanlæg til lastbiler - en kort oversigt:





Lastbiler:





Brændstofbesparelser:

Samlet dieselbesparelse på 500-1.000 liter pr. Lastbil pr. År

Gennemsnitlig dieselbesparelse på 0,6 - 1,2 liter/100 km





Umiddelbar virkning

Bedre batteripålidelighed - forlænger batteriets levetid med to-tre gange

Færre flade batterier og dyre udkald

Kompatibel med alle typer batterier

Lavere CO2-udledning

Skærer 1,3 - 2.7 t CO2 væk pr. lastbil pr. år

Bidrager til Scope 1- og 3-emissioner

Kompatibel med diesel-, el- og alternative drivliner

