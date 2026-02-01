Flere passagerer fløj via lufthavn ved Limfjorden
Mandag 2. marts 2026 kl: 12:20Af: Jesper Christensen
I februar rejste 105.076 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn, hvilket var 15.897 flere rejsende end i februar sidste år, hvor passagertallet endte på 89.179
Fremgangen skyldes ifølge ledelsen i Aalborg Lufthavn en stor rejseaktivitet til og fra København, hvor der alene var en fremgang på 44,1 procent.
Sammenligner man passagertallet for februar i år med tallet for februar 2020 - inden corona-tiden - var der tale om en fremgang på 5,6 procent.
Aalborg Lufthavn - Trafiktal for februar 2020 - februar 2026
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Indenrigs
53.611
14.056
50.151
58.708
51.311
47.944
69.088
Udenrigs
45.875
1.188
23.224
31.670
42.811
41.235
35.988
I alt
99.486
15.244
73.375
90.378
94.122
89.179
105.076
(Kilde: Aalborg Lufthavn)
