Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Flere passagerer fløj via lufthavn ved Limfjorden

Mandag 2. marts 2026 kl: 12:20
Af: Jesper Christensen

I februar rejste 105.076 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn, hvilket var 15.897 flere rejsende end i februar sidste år, hvor passagertallet endte på 89.179

Fremgangen skyldes ifølge ledelsen i Aalborg Lufthavn en stor rejseaktivitet til og fra København, hvor der alene var en fremgang på 44,1 procent. 


Sammenligner man passagertallet for februar i år med tallet for februar 2020 - inden corona-tiden - var der tale om en fremgang på 5,6 procent.


Aalborg Lufthavn - Trafiktal for februar 2020 - februar 2026


2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Indenrigs

53.611

14.056

50.151

58.708

51.311

47.944

69.088

Udenrigs

45.875

1.188

23.224

31.670

42.811

41.235

35.988

I alt

99.486

15.244

73.375

90.378

94.122

89.179

105.076

(Kilde: Aalborg Lufthavn)



Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Flere passagerer fløj via lufthavn ved Limfjorden
- Lufthavn på Djursland nåede op på 31.137 passagerer
- Bæredygtige alternative brændstoffer inden for luftfart og maritim transport var i centrum
- Lufthavn mellem Viborg og Herning har skiftet navn
- Flypassager havde skjult knap 2,5 kg herion i en kuffert
- Toldstyrelsen justerer toldekspeditionernes nye åbningstider
- Norsk fly-koncern nåede nye økonomiske højder - med øget udbyttet til aktionærer
- 9 ud af 10 kræver klimaafgift på privatfly
- Forskere skal kortlægge luftforurening i arbejdsmiljøet i lufthavne
- Transportkoncern nåede et driftsresultat på 19,6 milliarder kroner
- Luftfragten i Billund fik en god start på året
- Færre rejste fra lufthavnen i Billund
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst