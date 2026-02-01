Flere passagerer fløj via lufthavn ved Limfjorden

Mandag 2. marts 2026 kl: 12:20

Fremgangen skyldes ifølge ledelsen i Aalborg Lufthavn en stor rejseaktivitet til og fra København, hvor der alene var en fremgang på 44,1 procent.







Sammenligner man passagertallet for februar i år med tallet for februar 2020 - inden corona-tiden - var der tale om en fremgang på 5,6 procent.





Aalborg Lufthavn - Trafiktal for februar 2020 - februar 2026

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indenrigs 53.611 14.056 50.151 58.708 51.311 47.944 69.088 Udenrigs 45.875 1.188 23.224 31.670 42.811 41.235 35.988 I alt 99.486 15.244 73.375 90.378 94.122 89.179 105.076

(Kilde: Aalborg Lufthavn)

