Seks jernbaneoverkørsler uden bomme får overvågningskameraer

Mandag 23. februar 2026 kl: 11:08

Af: Redaktionen Banedanmark installerer overvågningskameraer i seks overkørsler med advarselsanlæg på Sønderborgbanen. (Foto: Banedanmark)

Kameraerne, der kommer op på baggrund af de to dødsulykker på strækningen sidste år, er inspireret af tilsvarende overvågning i Holland og Storbritannien, hvor videoovervågning i overkørsler har en præventiv effekt. Når trafikanterne ved, at der er overvågning i overkørslerne, så ændrer såvel bilister som bløde trafikanter adfærd.









- Det er både livsfarligt og ulovligt at krydse jernbanen, når lyset blinker, og klokkerne ringer. Men vi ved, at der desværre er en del trafikanter - bilister, cyklister og fodgængere - der ignorerer signalerne og sætter liv på spil, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark, og fortsætter:









- Vi sætter nu kameraer op, så vi kan dokumentere det. Optagelserne overdrager vi, såfremt det er nødvendigt, til politiet, når kameraet ”fanger” trafikanter, der krydser overkørslen, når anlægget er i gang.









Hos Dansk Jernbaneforbund, der blandt andet organiserer tog- og lokomotivførerne, er der tilfredshed med de midlertidige overvågningskameraer.









- Dansk Jernbaneforbund har længe ønsket overvågning i udsatte jernbaneoverkørsler, og derfor hilser vi Banedanmarks tiltag meget velkomment. Det er vores forventning, at erfaringerne fra Sønderborgbanen kan bruges på andre udsatte overkørsler i Danmark. Overvågning virker i udlandet, så det bør også kunne højne sikkerheden i Danmark, siger Preben S. Pedersen, der er forbundsformand for Dansk Jernbaneforbund.









Bomme kommer til næste år

I sidste uge af februar begynder Banedanmark at sætte master op i de seks overkørsler, og kameraerne bliver taget i brug i løbet af marts. Der bliver samtidig sat skilte op ved overkørslerne, så trafikanterne ved, at overkørslerne bliver overvåget. Opsætningen bliver koordineret med Aabenraa og Sønderborg kommuner.









På det statslige jernbanenet er der ni overkørsler uden bomme, hvoraf otte er sikret med et advarselsanlæg. Seks af disse er på strækningen mellem Sønderborg og Tinglev, mens tre er placeret syd for Tønder på strækningen mod Tyskland.





Et advarselsanlæg består af blink og klokker, der signalerer til vejtrafikken, at et tog er på vej.









I forbindelse med opgraderingen til det nye signalsystem i første halvdel af 2027 bliver de seks overkørsler mellem Tinglev og Sønderborg forsynet med bomanlæg.









De seks overkørsler på strækningen er ved disse veje:

Vestermark

Klemhestvej

Visgårdvej

Kærvej

Kådnervej

Tørvemose





De tre overkørsler mellem Tønder og den dansk-tyske grænse, der kun har meget få daglige brugere, bliver opgraderet med bomanlæg, når Tyskland overgår til nyt signalsystem. Banedanmark følger udviklingen og vil vurdere, om der ind til da skal ske noget også i ved disse overkørsler.





































