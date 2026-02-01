Øresundshavn har fået ny jernbanependel

Tirsdag 17. marts 2026 kl: 11:47

Af: Redaktionen Helsingborgs Hamn's jernbaneterminal har fået direkte godsforbindelse med Göteborgs Hamn.

Godspendelen, som ejes af APM Terminals og drives af danske Dania Connect, transporterer containere på fem timer mellem Helsingborg og Göteborg. Investeringen er et første skridt i en langsigtet strategi for at skabe et mere robust, bæredygtigt og konkurrencekraftigt logistiksystem i Norden.









- Pendelen fungerer som en forlængelse af vores service. Göteborgs Hamn bliver ikke længere bare et geografisk sted, men en aktiv del af logistikkæden for flere kunder, der ønsker adgang til verdensmarkedet, siger Mathias Weismann Poulsen, der er Chief Commercial Officer hos APM Terminals Nordic.









Godspendelen er en del af konceptet Green Gothenburg Gateway, som på en bæredygtig måde forbinder over 20 jernbaneterminaler i Norden med det brede ruteudbud fra APM Terminals. Indtil nu har der manglet en effektiv jernbaneforbindelse mellem Helsingborg og Göteborg.









- Ved at starte vores egen pendel ønsker vi at skabe forretningsmæssig værdi for importører og eksportører i Helsingborg-regionen. Vi ser allerede nu stor interesse blandt både rederier og vareejere i nærområdet, siger Mathias Weismann Poulsen.









Pendelen begyndte at køre i februar med en afgang om ugen. Målet er at udvide til tre afgange inden for kort tid.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.