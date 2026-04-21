Landstrømsvirksomhed er blevet solgt

Tirsdag 21. april 2026 kl: 11:20

Med købet, hvor de hidtidige ejere og ledelsen i PowerCon beholder en ejerandel på 30 procent, kan KK Group levere landstrømsløsninger, der er afgørende for elektrificeringen af den globale maritime industri, og samtidig styrke sine løsninger inden for effektomformere og batterilagring.









KK Group, der leverer løsninger inden for kontrolsystemer, køling og overvågning til vedvarende energi og energiintensive industrier, peger på, at overtagelsen styrker de to virksomheders kompetencer inden for omformere og batterilagringssystemer, åbner nye markeder og skaber tværsalgsmuligheder på tværs af en kombineret kundebase inden for vind, maritim og energilagring.









Overtagelsen forventes afsluttet i løbet af andet kvartal i år, hvis det bliver godkendt af de relevante myndigheder.









PowerCons landstrømsteknologi gør det muligt for skibe at tilslutte sig det elektriske net og slukke for dieselgeneratorer, mens de ligger til kaj. Dermed kan man begrænse CO2-udledning og udledning af partikler fra skibenens motorer. PowerCon har blandt andet leveret landstrømsanlæg til Aarhus Havn.









- PowerCons landstrømsteknologi og firmaets klare mission samt dygtige team passer perfekt ind i KK Groups formål om at skabe forandring mod en mere bæredygtig fremtid. PowerCon har gennem mange år vist sig som en meget succesfuld og værdidrevet partner, og med denne overtagelse vil vi udnytte PowerCons kompetencer og teknologier til at skabe nye vækstmuligheder og understøtte elektrificeringen af den globale maritime industri til gavn for kunder, samfund og miljø, siger Mauricio Quintana, der er administrerende direktør i KK Group.









Overtagelsen skaber skala

PowerCon har sine rødder i vindindustrien, hvor virksomheden udviklede fuldt modulære omformerløsninger og specielle testkapaciteter. KK Group og PowerCon deler en fælles strategisk vision baseret på et langvarigt samarbejde inden for vindenergi, der strækker sig over mere end 15 år.









- At blive en del af KK Group er et naturligt næste skridt for PowerCon. Vi deler de samme rødder i vindindustrien og den samme tro på, hvad effektomformerteknologi kan gøre for energiovergangen. Med KK Groups skal'a og ressourcer bag os kan vi bringe vores landstrømsløsninger ud til flere havne og kunder, støttet af et stabilt ejerskab, der understøtter fortsat udvikling, teknologisk fremskridt og vækst, siger Kim Brøndum Larsen, der er administrerende direktør og medstifter af PowerCon A/S.









Ud over landstrøm har PowerCon udvidet sin virksomhed til den voksende industri for batterilagringssystemer (BESS). Gennem overtagelsen vil KK Group udnytte synergier ved at kombinere ekspertise inden for effektomformerløsninger til vindindustrien og tværsalgsmuligheder på tværs af den kombinerede, større kundebase inden for vind- og BESS-industrierne.









PowerCon har over 200 medarbejdere, hvoraf flertallet er baseret på hovedkontoret i Hobro.

