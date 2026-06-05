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Landtransport med fokus på vand har fået fire nye gardintrailere

Fredag 5. juni 2026 kl: 09:02
Af: Redaktionen

Landtransport med fokus på vand har fået fire nye gardintrailere

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret fire nye tre-akslede Kel-Berg maxi flexi gardintrailere til NorSea Denmark A/S, der har base i Esbjerg og fokus på energisektoren. NorSea Denmark A/S overtog i november sidste år transportvirksomheden ITS Danmark A/S

Om de fire nye Kel-berg gardintrailere:

Chassis-opbygning:
  • Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Strøkasse med net i bunden og presenning i venstre side
  • 2 stk rustfrie værktøjskasser i højre side
  • 12 stk. galvaniserede kæpstokke inklusiv magasin
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Gardin-opbygning:
  • 400 mm manuelt betjent hævetag
  • Skydetag med 70 procent åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger
  • 2 stk. sandwich stålbagdøre med 30 mm plywood imellem
  • 2 x 13 stk. surringsringe i kantskinne
  • 9.000 kg TÜV godkendt pladebund
  • 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
  • LED-lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt
 
De nye gardintrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om NorSea Denmark A/S:
NorSea Denmark A/S har drevet energiforsyningsbase i Danmark siden 1974 og har været i spidsen for den danske energisektor med one-stop-shop for fleksible og fremsynede løsninger relateret til logistik, forsyningsbasetjenester, kontor- og lagerløsninger samt bemanding, offshore og onshore. ITS Danmark har været en del af NorSea Denmark siden 1. november 2025.




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