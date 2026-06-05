Landtransport med fokus på vand har fået fire nye gardintrailere

Fredag 5. juni 2026 kl: 09:02

Om de fire nye Kel-berg gardintrailere:





Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Strøkasse med net i bunden og presenning i venstre side

2 stk rustfrie værktøjskasser i højre side

12 stk. galvaniserede kæpstokke inklusiv magasin

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Gardin-opbygning:

400 mm manuelt betjent hævetag

Skydetag med 70 procent åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger

2 stk. sandwich stålbagdøre med 30 mm plywood imellem

2 x 13 stk. surringsringe i kantskinne

9.000 kg TÜV godkendt pladebund

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

LED-lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt

De nye gardintrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om NorSea Denmark A/S:

NorSea Denmark A/S har drevet energiforsyningsbase i Danmark siden 1974 og har været i spidsen for den danske energisektor med one-stop-shop for fleksible og fremsynede løsninger relateret til logistik, forsyningsbasetjenester, kontor- og lagerløsninger samt bemanding, offshore og onshore. ITS Danmark har været en del af NorSea Denmark siden 1. november 2025.





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