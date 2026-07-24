Formodet bagmand til indsmugling af over 10 ton hash er udleveret fra Spanien

Fredag 24. juli 2026 kl: 10:42

National enhed for Særlig Kriminalitet oplyser, at udleveringen er sket med henblik på at kunne retsforfølge manden i en sag, hvor han er sigtet for i forening med flere andre personer at stå bag indsmuglingen af over 10 ton hash til Danmark over flere perioder i 2019 og 2020.









Den udleverede har været varetægtsfængslet in absentia siden begyndelsen af maj.





Ifølge National enhed for Særlig Kriminalitet har sagen sammenhæng med et større sagskompleks, hvor blandt andre en dengang 33-årig mand er blevet idømt 17 års fængsel for at stå bag indsmugling og salg af i alt 167 kg kokain, 3,2 ton hash samt 2 kg ketamin.





Københavns Politi og Østjyllands Politi har bistået NSK med udleveringen og fremstilling af den 45-årige, der er spansk og marokkansk statsborger.





Retsmødet blev afholdt bag lukkede døre, og af hensyn til sagens efterforskning kan NSK ikke oplyse yderligere.

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