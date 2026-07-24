Sengetrailer har en tilladt totalvægt på godt 110 tons
Fredag 24. juli 2026 kl: 08:59Af: Redaktionen
Alf Myhre Transport A/S, der har hjemsted i Spøttrup i Salling, har taget en ny seks-akslet modul-sengetrailer fra Max Trailer i brug. Den nye sengetrailer, der er med 4.400 mm udtræk og har en tilladt totalvægt på 110.400 kg, er leveret af Lastas i Hedensted
Om den nye Max Trailer:
Trailer-opbygning:
- Svanehals på 3.650 mm
- Foreste modul på 2.200 mm
- Bagerste modul på 5.480 mm
- Sengelad på 7.150 mm med 4.400 mm udtræk
- Læssehøjde på 480 mm
- Bredde på 2.850 mm med foldbar forbredning på ca. 230 mm pr. side
- Omfattende surrings- og fastgørelsesmuligheder på hele traileren
- 2 værktøjskasser på svanehalsen - en i hver side
- Værktøjssæt med separat lufttilslutning med luftpistol på svanehalsen
De to aksler på Max Trailerens forreste modul og de fire aksler på bagerste modul hydraulisk styrede pendulaksler. Traileren har trådløs fjernbetjening af hævning og sænkning.
Den nye modul sengetrailer, der har en tillad t totalvægt på 110.400 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Alf Myhre Transport blev grundlagt i 1996 af vognmand Alf Myhre. I dag drives firmaet Alf Myhre Transport ApS af vognmand Emil Overgaard.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Formodet bagmand til indsmugling af over 10 ton hash er udleveret fra Spanien
- Lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidskørsel
- De elektriske gik 0,5 procent tilbage
- Sengetrailer har en tilladt totalvægt på godt 110 tons
- Svensk lastbilproducent oplevede øget efterspørgsel
- Narkosælgere blev sigtet for ulovlig transport af farligt gods
- Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter
- Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst
- Transportvirksomhed i Ballerup hentede ny to-akslet kærre i Hedensted
- Fire-akslet trailer kan rumme 71 kubikmeter skrot
- Personbiler bliver også taget for overlæs
- Tysk vognmandsorganisation er uforstående over for et enkelt punkt
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!