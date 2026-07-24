Sengetrailer har en tilladt totalvægt på godt 110 tons

Fredag 24. juli 2026 kl: 08:59

Om den nye Max Trailer:

Trailer-opbygning:

Svanehals på 3.650 mm

Foreste modul på 2.200 mm

Bagerste modul på 5.480 mm

Sengelad på 7.150 mm med 4.400 mm udtræk

Læssehøjde på 480 mm

Bredde på 2.850 mm med foldbar forbredning på ca. 230 mm pr. side

Omfattende surrings- og fastgørelsesmuligheder på hele traileren

2 værktøjskasser på svanehalsen - en i hver side

Værktøjssæt med separat lufttilslutning med luftpistol på svanehalsen





De to aksler på Max Trailerens forreste modul og de fire aksler på bagerste modul hydraulisk styrede pendulaksler. Traileren har trådløs fjernbetjening af hævning og sænkning.









Den nye modul sengetrailer, der har en tillad t totalvægt på 110.400 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Alf Myhre Transport blev grundlagt i 1996 af vognmand Alf Myhre. I dag drives firmaet Alf Myhre Transport ApS af vognmand Emil Overgaard.





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