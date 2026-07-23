Narkosælgere blev sigtet for ulovlig transport af farligt gods
Torsdag 23. juli 2026 kl: 08:44Af: Jesper Christensen
Tirsdag aften havde en narkosælger i Aarhus via en snapchat-profil aftalt at levere en mængde hash til en mulig køber på en adresse i det centrale Aarhus. Den mulige køber var i virkeligheden en politimand, som sammen med en kollega mødte op på stedet på det aftalte tidspunkt i en civil patruljevogn
Da sælgeren ankom som aftalt, kørte patruljen frem til sælgerens bil og den ene betjent gik frem for at tage kontakt til de to kvinder, der sad i bilen. Det fik dog føreren af bilen til at lave hjulspin og køre væk i høj fart.
Kort tid efter fik politipatruljen standset bilen på Langenæs Allé, og begge kvinder i bilen blev lagt i håndjern. Ved ransagning af bilen fandt betjentene en flaske lattergas og en mængde hash.
Føreren af bilen - en 20-årig kvinde - havde ikke et gyldigt kørekort. Hun blev derfor sigtet for salg af narko, for ulovlig transport af farligt gods, for kørsel uden førerret og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Bilens passager - en 21-årig kvinde - blev sigtet for salg af narko og for besiddelse af lattergas.
Begge kvinder blev anholdt og taget med på politistationen.
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