Narkosælgere blev sigtet for ulovlig transport af farligt gods

Torsdag 23. juli 2026 kl: 08:44

Da sælgeren ankom som aftalt, kørte patruljen frem til sælgerens bil og den ene betjent gik frem for at tage kontakt til de to kvinder, der sad i bilen. Det fik dog føreren af bilen til at lave hjulspin og køre væk i høj fart.









Kort tid efter fik politipatruljen standset bilen på Langenæs Allé, og begge kvinder i bilen blev lagt i håndjern. Ved ransagning af bilen fandt betjentene en flaske lattergas og en mængde hash.









Føreren af bilen - en 20-årig kvinde - havde ikke et gyldigt kørekort. Hun blev derfor sigtet for salg af narko, for ulovlig transport af farligt gods, for kørsel uden førerret og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Bilens passager - en 21-årig kvinde - blev sigtet for salg af narko og for besiddelse af lattergas.









Begge kvinder blev anholdt og taget med på politistationen.

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