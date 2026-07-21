Flere rejsende klager over forsinkede fly
Tirsdag 21. juli 2026 kl: 11:58Af: Redaktionen
Antallet af rejsende fra Danmark, der klager over forsinkede fly, og som derfor kræver økonomisk kompensation fra flyselskabet, er steget i rets første seks måneder. Det viser nye tal, som Trafikstyrelsen har udleveret til forsikringsselskabet Gjensidige
Opgørelsen viser, at hvor det samlede antal klager over forsinkede fly i 2025 lå på 785, så var det efter årets første seks måneder på 650.
Forsikringsselskabet Gjensidige peger på, at stigningen i antallet af klager er sket i en periode, hvor flere flyselskaber har kæmpet med konflikter, brændstofmangel og dårligt vejr.
Lene Ovesen, der er direktør for Rejseskade i Gjensidige, vurderer, at rejsende fra Danmark er blevet mere klar over deres rettigheder.
- Den store stigning i klagesager hænger formegentlig sammen med, at flere danskere er blevet opmærksomme på deres rettigheder som flypassagerer. Samtidig har vi set en periode med mange forstyrrelser i luftfarten, og det betyder, at flere oplever forsinkelser, og derfor også gør brug af deres mulighed for at søge kompensation, siger hun.
Flyrejsende tager fejl af reglerne
Selvom reglerne er klare, hersker der ifølge Lene Ovesen stadig forvirring over, hvor ansvaret for aflyste eller forsinkede fly ligger.
I en ny undersøgelse, lavet af YouGov for Gjensidige, svarer 36 procent af de adspurgte, at de fejlagtigt tror, at det er rejseforsikringen der dækker.
- Forsinkelser og aflysninger kan have vidtrækkende konsekvenser for ens rejse, og mange danskere tror, det er forsikringen, der dækker, men selve ansvaret for en økonomisk kompensation eller betaling for ekstraudgifter ligger entydigt hos flyselskabet eller rejsebureauet i tilfælde af, der er tale om en pakkerejse, siger Lene Ovesen.
Tænk på den seneste gang du rejse med fly.
Hvem dækkede/ville have dækket disse flybilletter i tilfælde af, at flyafgangen blev aflyst?
Rejseforsikringen
36 %
Flyselskabet
21 %
Rejsebureauet
6 %
Ingen/mig selv
10 %
Har aldrig rejst med fly
5 %
Ved ikke
22 %
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget blandt 1.030 respondenter i juni 2026 af YouGov for Gjensidige.
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