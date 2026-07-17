Fire-akslet trailer kan rumme 71 kubikmeter skrot

Fredag 17. juli 2026 kl: 10:15

Om den nye fire-aksletde Kel-Berg trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kost- og skovlbeslag

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende





Kasse-opbygning:

To-delt bagdør i 450 Hardox Stål

Sider i 4 mm 450 Hardox stålprofiler

Bunden er fremstillet af 6 mm gennemgående stålplade i 450 Hardox-stål

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder

Stige i venstre side





Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









J.F. Trans blev etableret i maj 1991 og har i dag hjemsted Trige. JF Trans tilbyder transport af eksempelvis pallegods, fødevarer, olie, møbler med mere. Derudover tilbyder de også transport af grus, sand, træ og opsamling af flyttegods samt lagerhotel og containerudlejning.

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