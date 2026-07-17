Fire-akslet trailer kan rumme 71 kubikmeter skrot
Fredag 17. juli 2026 kl: 10:15Af: Redaktionen
J.F. Trans, der har hjemsted i Trige nord for Aarhus, har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg skrot-trailer hos Lastas i Hedensted. Den nye trailer er leveret med rullepressenning på kassen, der kan rumme 71 kubikmeter
Om den nye fire-aksletde Kel-Berg trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Kost- og skovlbeslag
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- To-delt bagdør i 450 Hardox Stål
- Sider i 4 mm 450 Hardox stålprofiler
- Bunden er fremstillet af 6 mm gennemgående stålplade i 450 Hardox-stål
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder
- Stige i venstre side
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
J.F. Trans blev etableret i maj 1991 og har i dag hjemsted Trige. JF Trans tilbyder transport af eksempelvis pallegods, fødevarer, olie, møbler med mere. Derudover tilbyder de også transport af grus, sand, træ og opsamling af flyttegods samt lagerhotel og containerudlejning.
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