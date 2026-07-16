Tre ud af fire busser er fra en kinesisk producent

NYREGISTREREDE BUSSER OVER 7 TONS:

Torsdag 16. juli 2026 kl: 07:16

Tallene fra Bilstatistik.dk viser, at BYD fik nyregistreret 125 nye busser i løbet af årets første seks måneder. En stor del af de nye BYD-busser kører for Umove for Midttrafik.









På andenpladsen er Yutong med 38, mens tyske Setra tager trediepladsen med 32. På fjerdepladsen er endnu en kinesiske producent - Golden Dragon, mens Neoplan tager femtepladsen med 19. Sjettepladsen er også indtaget af en kinesiske producent - Zhontong, mens Mercedes-Benz og MAN ligger på syvende og ottendepladsen.









På de næste pladser ligger Isuzu, der bygger busser i Tyrkiet, og Iveco, der blandt andet har produktion i Tjekkiet.









I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede busser med tilhørende markedsandele efter årets første seks måneder sammenholdt med samme periode sidste år.

Nyregistrerede busser - 7 tons totalvægt og opefter Mærke Periode Periode året før Ændring, antal Antal Andel Antal Andel BYD 125 45,45 % 103 50,24 % 21,36 % Yutong 38 13,82 % 28 13,66 % 35,71 % Setra 32 11,64 % 14 6,83 % 128,57 % Golden Dragon 31 11,27 % 0 - 100,00 % Neoplan 18 6,55 % 2 0,98 % 800,00 % Zhontong 11 4,00 % 0 - 100,00 % Mercedes-Benz 10 3,64 % 21 10,24 % -52,38 % MAN 8 2,91 % 7 3,41 % 14,29 % Isuzu 1 0,36 % 1 0,49 % - Iveco 1 0,36 % 2 0,98 % -50,00 % Solaris 0 - 26 12,68 % - Van Hool 0 - 1 0,49 % - I alt 275

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(Kilde: Bilstatistik.dk)

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