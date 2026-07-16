NYREGISTREREDE BUSSER OVER 7 TONS:
Siden 1. januar er der blevet nyregistreret 275 busser over 7 tons totalvægt i Danmark. Ifølge tal fra Bilstatistik.dk var 205 af busserne leveret af en kinesiske producent. Det svarer til 74,5 procent
(Kilde: Bilstatistik.dk)
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Tre ud af fire busser er fra en kinesisk producent
Torsdag 16. juli 2026 kl: 07:16Af: Jesper Christensen
Siden 1. januar er der blevet nyregistreret 275 busser over 7 tons totalvægt i Danmark. Ifølge tal fra Bilstatistik.dk var 205 af busserne leveret af en kinesiske producent. Det svarer til 74,5 procent
Tallene fra Bilstatistik.dk viser, at BYD fik nyregistreret 125 nye busser i løbet af årets første seks måneder. En stor del af de nye BYD-busser kører for Umove for Midttrafik.
På andenpladsen er Yutong med 38, mens tyske Setra tager trediepladsen med 32. På fjerdepladsen er endnu en kinesiske producent - Golden Dragon, mens Neoplan tager femtepladsen med 19. Sjettepladsen er også indtaget af en kinesiske producent - Zhontong, mens Mercedes-Benz og MAN ligger på syvende og ottendepladsen.
På de næste pladser ligger Isuzu, der bygger busser i Tyrkiet, og Iveco, der blandt andet har produktion i Tjekkiet.
I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede busser med tilhørende markedsandele efter årets første seks måneder sammenholdt med samme periode sidste år.
Nyregistrerede busser - 7 tons totalvægt og opefter
Mærke
Periode
Periode året før
Ændring, antal
Antal
Andel
Antal
Andel
BYD
125
45,45 %
103
50,24 %
21,36 %
Yutong
38
13,82 %
28
13,66 %
35,71 %
Setra
32
11,64 %
14
6,83 %
128,57 %
Golden Dragon
31
11,27 %
0
-
100,00 %
Neoplan
18
6,55 %
2
0,98 %
800,00 %
Zhontong
11
4,00 %
0
-
100,00 %
Mercedes-Benz
10
3,64 %
21
10,24 %
-52,38 %
MAN
8
2,91 %
7
3,41 %
14,29 %
Isuzu
1
0,36 %
1
0,49 %
-
Iveco
1
0,36 %
2
0,98 %
-50,00 %
Solaris
0
-
26
12,68 %
-
Van Hool
0
-
1
0,49 %
-
I alt
275
205
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
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