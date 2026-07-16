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NYREGISTREREDE BUSSER OVER 7 TONS:

Tre ud af fire busser er fra en kinesisk producent

Torsdag 16. juli 2026 kl: 07:16
Af: Jesper Christensen

Siden 1. januar er der blevet nyregistreret 275 busser over 7 tons totalvægt i Danmark. Ifølge tal fra Bilstatistik.dk var 205 af busserne leveret af en kinesiske producent. Det svarer til 74,5 procent

Tallene fra Bilstatistik.dk viser, at BYD fik nyregistreret 125 nye busser i løbet af årets første seks måneder. En stor del af de nye BYD-busser kører for Umove for Midttrafik.


På andenpladsen er Yutong med 38, mens tyske Setra tager trediepladsen med 32. På fjerdepladsen er endnu en kinesiske producent - Golden Dragon, mens Neoplan tager femtepladsen med 19. Sjettepladsen er også indtaget af en kinesiske producent - Zhontong, mens Mercedes-Benz og MAN ligger på syvende og ottendepladsen.


På de næste pladser ligger Isuzu, der bygger busser i Tyrkiet, og Iveco, der blandt andet har produktion i Tjekkiet.


I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede busser med tilhørende markedsandele efter årets første seks måneder sammenholdt med samme periode sidste år.



Nyregistrerede busser - 7 tons totalvægt og opefter

Mærke

Periode

Periode året før

Ændring, antal

Antal

Andel

Antal

Andel

BYD

125

45,45 %

103

50,24 %

21,36 %

Yutong

38

13,82 %

28

13,66 %

35,71 %

Setra

32

11,64 %

14

6,83 %

128,57 %

Golden Dragon

31

11,27 %

0

-

100,00 %

Neoplan

18

6,55 %

2

0,98 %

800,00 %

Zhontong

11

4,00 %

0

-

100,00 %

Mercedes-Benz

10

3,64 %

21

10,24 %

-52,38 %

MAN

8

2,91 %

7

3,41 %

14,29 %

Isuzu

1

0,36 %

1

0,49 %

-

Iveco

1

0,36 %

2

0,98 %

-50,00 %

Solaris

0

-

26

12,68 %

-

Van Hool

0

-

1

0,49 %

-

I alt

275


205



(Kilde: Bilstatistik.dk)


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