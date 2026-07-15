Sværlasttrailer får udgangspunkt i det sydvestligste Sønderjylland
Onsdag 15. juli 2026 kl: 10:38Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en tre-akslet Kel-Berg sværlasttrailer til Tønder Handel & Transport ApS, der har hjemsted i Danmarks sydvestligste købstad. Den nye sværlasttrailer er bygget op over et fuldt galvaniseret Heavy Duty-chassis og er blandt andet monteret med containerlåse, så den kan laste en 40-fods eller to 20-fods containere
Om den nye tre-akslede Kel-Berg sværlasttrailer:
Opbygning:
- Heavy Duty chassis med længdevanger opsvejset i I-profil
- Ekstra svære flangetykkelse for ekstra stivhed
- Galvaniseret chassis
- Tætsiddende IPE100 tværvanger i hele trailerens længde
- Meget kraftig UNP160 kantskinne med glat sideudadtil
- Underkøringskofanger og cyklistværn i begge sider
- Bunden, der udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV godkendt til 9.000 kg
- 2x6 stk. 600 mm høje alu-sider
- Magasin til alu-sider under chassis
- 2x20 stk. surringer i kantramme for båndsurringer
- 2x5 stk. surringer i kantramme for kædesurringer
- 2x15 stk. kæpstokkehuller i kantramme inklusiv kæpstokke i forstærket udgave og opbevaring af 30 kæpstokke
- Bindekrog under kantskinne på hver anden tværvange
- 1.250 mm TÜV-godkendt stålfront med en totalhøjde på 4.000 mm
- Containerlåse til 1x40 og 2x20 fods container
- Enkelt reservehjulsophæng inklusiv reservehjul
- Kasse til strøer bagved sidste aksel i fuld bredde
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Tre ni-tonsluftaffjedrede aksler med skivebremser
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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