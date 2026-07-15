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Sværlasttrailer får udgangspunkt i det sydvestligste Sønderjylland

Onsdag 15. juli 2026 kl: 10:38
Af: Redaktionen

Sværlasttrailer får udgangspunkt i det sydvestligste Sønderjylland

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en tre-akslet Kel-Berg sværlasttrailer til Tønder Handel & Transport ApS, der har hjemsted i Danmarks sydvestligste købstad. Den nye sværlasttrailer er bygget op over et fuldt galvaniseret Heavy Duty-chassis og er blandt andet monteret med containerlåse, så den kan laste en 40-fods eller to 20-fods containere

Om den nye tre-akslede Kel-Berg sværlasttrailer: 
 
Opbygning:
  • Heavy Duty chassis med længdevanger opsvejset i I-profil
  • Ekstra svære flangetykkelse for ekstra stivhed
  • Galvaniseret chassis
  • Tætsiddende IPE100 tværvanger i hele trailerens længde
  • Meget kraftig UNP160 kantskinne med glat sideudadtil
  • Underkøringskofanger og cyklistværn i begge sider
  • Bunden, der udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV godkendt til 9.000 kg
  • 2x6 stk. 600 mm høje alu-sider
  • Magasin til alu-sider under chassis
  • 2x20 stk. surringer i kantramme for båndsurringer
  • 2x5 stk. surringer i kantramme for kædesurringer
  • 2x15 stk. kæpstokkehuller i kantramme inklusiv kæpstokke i forstærket udgave og opbevaring af 30 kæpstokke
  • Bindekrog under kantskinne på hver anden tværvange
  • 1.250 mm TÜV-godkendt stålfront med en totalhøjde på 4.000 mm
  • Containerlåse til 1x40 og 2x20 fods container
  • Enkelt reservehjulsophæng inklusiv reservehjul
  • Kasse til strøer bagved sidste aksel i fuld bredde
  • Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
  • Tre ni-tonsluftaffjedrede aksler med skivebremser

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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