Sværlasttrailer får udgangspunkt i det sydvestligste Sønderjylland

Onsdag 15. juli 2026 kl: 10:38

Om den nye tre-akslede Kel-Berg sværlasttrailer:

Opbygning:

Heavy Duty chassis med længdevanger opsvejset i I-profil

Ekstra svære flangetykkelse for ekstra stivhed

Galvaniseret chassis

Tætsiddende IPE100 tværvanger i hele trailerens længde

Meget kraftig UNP160 kantskinne med glat sideudadtil

Underkøringskofanger og cyklistværn i begge sider

Bunden, der udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV godkendt til 9.000 kg

2x6 stk. 600 mm høje alu-sider

Magasin til alu-sider under chassis

2x20 stk. surringer i kantramme for båndsurringer

2x5 stk. surringer i kantramme for kædesurringer

2x15 stk. kæpstokkehuller i kantramme inklusiv kæpstokke i forstærket udgave og opbevaring af 30 kæpstokke

Bindekrog under kantskinne på hver anden tværvange

1.250 mm TÜV-godkendt stålfront med en totalhøjde på 4.000 mm

Containerlåse til 1x40 og 2x20 fods container

Enkelt reservehjulsophæng inklusiv reservehjul

Kasse til strøer bagved sidste aksel i fuld bredde

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Tre ni-tonsluftaffjedrede aksler med skivebremser





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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