Østjysk kommune får bus med frivillige bag rattet
Onsdag 8. juli 2026 kl: 10:32Af: Redaktionen
Odder Kommune har søgt og fået midler fra Trafikstyrelsen til Frivilligbussen, der skal køre i et pilotprojekt i tre år. Frivilligbussen er for alle borgere i Odder Kommune og kan gratis bookes til aktiviteter i regi af foreninger, frivillige grupper og fællesskaber, kommunale institutioner samt til borgere, der skal afsted til både hverdagsturen og til oplevelser
Til august samles det frivillige chaufførkorps for at gøre det sidste klar til, at Frivilligbussen kan bookes og rulle afsted. Odder Kommune oplyser, at der stadig er plads til flere frivillige chauffører i fællesskabet.
Interesserede kan læse mere om Frivilligbussen i Odder Kommune her:
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