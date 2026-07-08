Østjysk kommune får bus med frivillige bag rattet

Onsdag 8. juli 2026 kl: 10:32

Til august samles det frivillige chaufførkorps for at gøre det sidste klar til, at Frivilligbussen kan bookes og rulle afsted. Odder Kommune oplyser, at der stadig er plads til flere frivillige chauffører i fællesskabet.









her: Interesserede kan læse mere om Frivilligbussen i Odder Kommune









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