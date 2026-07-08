Danmarks i dag eneste landsdækkende brevomdeler sætter nye postkasser op indendørs
Onsdag 8. juli 2026 kl: 09:38Af: Redaktionen
I løbet af sommeren opsætter dao, der siden årsskiftet har været den eneste officielle brevomdeler i Danmark, nye brevkasser op i forbindelse med virksomhedens pakkeshops
De nye brevkasser tømmes dagligt, og dao leverer breve året rundt. Hidtil har dao's postkasser været af plast, men de nye postkasser er lavet i metal.
Hen overer sommeren sætter dao de nye røde metalbrevkasser op indendørs i forbindelse med virksomhedens godt 1.600 pakkeshops.
De første nye brevkasser blev sat op onsdag 24. juni, og dao forventer, at alle virksomhendes pakkeshops har fået en ny brevkasse inden udgangen af august i år.
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