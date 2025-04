Betonbil er helt elektrisk fra drivline og tromle til transportbånd

Fredag 4. april 2025 kl: 15:44

Om Unicon A/S

Unicon er Danmarks ældste og største producent og leverandør af færdigblandet beton med 33 fabrikker og godt 400 medarbejdere fordelt i hele landet

Færdigblandet beton specialproduceres til den enkelte kundes byggeprojekt. Betonen leveres i friskblandet, formbar og uhærdet tilstand

Unicon producerer årligt omkring 1 million kubikmeter beton og har en samlet flåde på 175 lastbiler

Unicon er en del af Aalborg Portland Group, der igen er et fuldt ejet datterselskab af Cementir Holding N.V.

Af: Redaktionen Unicon fremhæver den nye fireakslede betonbil som et ultimativt udviklingsskridt for hele branchen, da over 95 procent af Danmarks omkring 600 lastbiler, der er opbygget med en betonkanon, i dag har transportbånd.Bilen, der lægger chassis til beton-opbygningen fra Liebherr-Mischtechnik, er fire-akslet Volvo FM Electric 8x4 tridem-forvogn med 450 kWh batterikapacitet. Beton-opbygningen består af en 10 kubikmeter tromle og et transportbånd af typen 12 plus 4 meter, der kan udlægge beton på byggepladsen. Den elektriske betonbil kan uden hjælp fra en mobil betonpumpe løse mange forskellige opgaver på byggepladserne og vil fra maj dagligt levere færdigblandet beton med udgangspunkt i Unicon's Avedøre-fabrik.- Verdens første elektriske betonbil med transportbånd er en rigtig gamechanger for Unicon, da vi nu har mulighed for at udføre alle distributionstyper elektrisk. Med denne løsning bliver det for første gang muligt at sikre emissionsfri levering, når betonen skal udlægges med transportbånd, siger Christian Elleby, der er Supply Chain & Procurement Director i Unicon.Han fremhæver, at den fire-akslede betonbil er specielt egnet til brug i byer eller på byggepladser med begrænset plads og særlige støjkrav.- Samtidig forventer vi, at efterspørgslen på emissionsfrie leveringsløsninger vil stige markant de kommende år som følge af de skærpede klimakrav i det nye byggereglement, siger han videre.Det nye byggereglement, som træder i kraft 1. juli, betyder blandt andet, at nybyggeri i gennemsnit kun må udlede 7,1 kg CO2 pr. kvadratmeter. Modsat tidligere bliver transporten af materialer fra leverandør til byggeplads en del af LCA-beregningen for byggeriet (LCA - livscyklusvurdering - er en forkortelse af Life Cycle Assessment). Derfor er introduktionen af elektriske betonbiler med transportbånd et vigtigt bidrag til at hjælpe bygherrer og entreprenører med at leve op til de nye krav.Unicon har i øjeblikket 10 elektriske betonbiler, der har rundet 300.000 kilometer, i Danmark, og de er for længst blevet en del af hverdagen. Unicon har sat et mål om at reducere CO2-udledningen fra sin flåde med 30 procent i 2025 sammenlignet med 2019. Unicon har samtidig en klar strategi om, at flåden af betonbiler skal være emissionsfri i 2035.Lanceringen af verdens første elektriske betonbil med transportbånd er den tredie elektriske præsentation på transportmessen i Herning. I 2021 præsenterede Unicon verdens første serieproducerede elektriske betonbil, og i 2023 var det verdens første elektriske trækker- og betontrailerkombination.Den nye elektriske betonbil med transportbånd har været et meget stort ønske fra Unicon's side, da beton i overvejende grad udlægges med transportbånd i Danmark. Med lanceringen tager Unicon et stort skridt mod en fuldstændig emissionsfri lastbilflåde efter flere års intensivt udviklingsarbejde i samarbejde med Volvo Trucks og Liebherr-Mischtechnik.- Vi har fra begyndelsen haft et ønske om at få elektriske løsninger med transportbånd, da det er den dominerende distributionsform for beton i Danmark, men samtidig må vi erkende, at det er nicheprodukter i europæisk sammenhæng. At vi nu endelig har mulighed for at sætte elektriske betonbiler med transportbånd i drift gør os i stand til at nå vores ambitiøse mål om en emmisionsfri betonbilsflåde i 2035, siger Christian Elleby.