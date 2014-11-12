Lastbilproducent gearer op, når det gælder skiftet til el-lastbiler

Scania kalder sit roadshow for The electric journey: an optimisation road show. Målet er at give nuværende og nye kunder mulighed for at opleve, hvordan det er en køre elektrisk. Når turer rundt til i alt 13 europæiske byer er slut, og bilerne er tilbage i Sverige, vil de have tilbagelagt omkring 20.000 kilometer.









Scania vil ud over at vise bilerne frem, også lægge op til at diskutere ladestrategier. Blandt andet vil Scania's repræsentanter belyse fordele og ulemper ved maksimal batterikapacitet i forhold til kapacitet, der er optimeret til specifikke kundebehov. Under rejsen vil de forskellige køretøjer, der er opbygget som distributionsbiler, lastbiler med tip eller kroghejs, lastbiler til fjerntransport og renovationsbiler, blive opladet udvalgte steder rundt om i Europa









Med sit roadshow vil Scania fremhæversit fokus på elektrificering som nøglen til bæredygtig transport, hvor infrastruktur og teknologi tillader det. Det er en offensiv indsats for at øge forståelsen for og adgangen til - de løsninger og økosystem inden for elektrisk transport, som Scania tilbyder.









- Vi ved, at mange aktører stadig har spørgsmål og overvejelser omkring elektrificering, siger Alexandra Österplan, der er E-mobility stream leader hos Scania.









- I stedet for at vente på, at kunderne kommer til os, kommer vi med el-bilerne til dem. Vi vil vise på stedet, hvilke forretningsmæssige fordele elektrificering kan give, og samtidig svare på spørgsmål om batterier og ladestrategier, siger han videre.









Han fremhæver også, at reaktionerne fra kunder, der har testet Scania's elektriske lastbiler, har været både overraskede og positive.









- Når man ser og oplever det selv, bliver det tydeligt, at elektrisk transport både er muligt og smart. Vi er overbeviste om, at denne turné vil vinde både hjerter og sind, siger han.









Interesserede kan se en liste over, hvilke byer, det elektriske roadshow fra Scania besøger frem til midten af december.









Roadshow-kalender Dato Sted 13.-15. August København/Aarhus, Danmark 17.-30. August Kløfta, Norge 3. september Paris, Frankrig 5.-7. September Piacenza, Italien 12.-21. September Ronda, Spanien 26.-29. September Utrecht, Holland 3.-4. Oktober Serock, Polen 7. oktober Kaunas, Litauen 9. oktober Riga, Letland 14.-15. Oktober Pärnu, Estland 4.-7. November Vransko, Slovenien 12.-14. November Bucharest, Rumænien 18.-28. November Brussels, Belgien 1.-14. December Lyon, Frankrig

