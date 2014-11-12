Lastbilproducent gearer op, når det gælder skiftet til el-lastbiler
Fredag 15. august 2025 kl: 11:03Af: Redaktionen
Svenske Scania har sendt seks forskellige elektriske lastbiler ud på et roadshow, som slutter i Sverige efter sidste stop i Frankrig 1. til 14. december. Under vejs har lastbilerne besøgt 13 byer i Europa. Første byer på listen var København og Aarhus
Scania kalder sit roadshow for The electric journey: an optimisation road show. Målet er at give nuværende og nye kunder mulighed for at opleve, hvordan det er en køre elektrisk. Når turer rundt til i alt 13 europæiske byer er slut, og bilerne er tilbage i Sverige, vil de have tilbagelagt omkring 20.000 kilometer.
Scania vil ud over at vise bilerne frem, også lægge op til at diskutere ladestrategier. Blandt andet vil Scania's repræsentanter belyse fordele og ulemper ved maksimal batterikapacitet i forhold til kapacitet, der er optimeret til specifikke kundebehov. Under rejsen vil de forskellige køretøjer, der er opbygget som distributionsbiler, lastbiler med tip eller kroghejs, lastbiler til fjerntransport og renovationsbiler, blive opladet udvalgte steder rundt om i Europa
Med sit roadshow vil Scania fremhæversit fokus på elektrificering som nøglen til bæredygtig transport, hvor infrastruktur og teknologi tillader det. Det er en offensiv indsats for at øge forståelsen for og adgangen til - de løsninger og økosystem inden for elektrisk transport, som Scania tilbyder.
- Vi ved, at mange aktører stadig har spørgsmål og overvejelser omkring elektrificering, siger Alexandra Österplan, der er E-mobility stream leader hos Scania.
- I stedet for at vente på, at kunderne kommer til os, kommer vi med el-bilerne til dem. Vi vil vise på stedet, hvilke forretningsmæssige fordele elektrificering kan give, og samtidig svare på spørgsmål om batterier og ladestrategier, siger han videre.
Han fremhæver også, at reaktionerne fra kunder, der har testet Scania's elektriske lastbiler, har været både overraskede og positive.
- Når man ser og oplever det selv, bliver det tydeligt, at elektrisk transport både er muligt og smart. Vi er overbeviste om, at denne turné vil vinde både hjerter og sind, siger han.
Interesserede kan se en liste over, hvilke byer, det elektriske roadshow fra Scania besøger frem til midten af december.
Roadshow-kalender
Dato
Sted
13.-15. August
København/Aarhus, Danmark
17.-30. August
Kløfta, Norge
3. september
Paris, Frankrig
5.-7. September
Piacenza, Italien
12.-21. September
Ronda, Spanien
26.-29. September
Utrecht, Holland
3.-4. Oktober
Serock, Polen
7. oktober
Kaunas, Litauen
9. oktober
Riga, Letland
14.-15. Oktober
Pärnu, Estland
4.-7. November
Vransko, Slovenien
12.-14. November
Bucharest, Rumænien
18.-28. November
Brussels, Belgien
1.-14. December
Lyon, Frankrig
