Danmark kan få en vigtig stemme i international luftfart

Fredag 26. september 2025 kl: 03:00

De 180 repræsentanter for medlemsstaterne i Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO) er i denne uge samlet i ICAO's hovedkvarter i Montreal for at drøfte udviklingen i den globale luftfart og for at vælge 36 repræsentanter til organisationens råd. På generalforsamlingen bliver kursen for rådets arbejde sat for de næste tre år.









Danmark indgår i valgsamarbejdet, NORDICAO, som omfatter de fem nordiske lande samt Estland og Letland. Hvis Danmark bliver valgt til ICAO-rådet, afløser Danmark Island, som har haft plads i rådet de seneste tre år.









Transportminister Thomas Danielsen (V) er med i Montreal under Danmarks EU-formandskab i den europæiske ICAO-organisation ECAC, hvor medlemslandene drøfter den europæiske dagsorden.









- En række europæiske lande oplever et stigende antal episoder med droner og GPS-forstyrrelser, der påvirker flytrafikken, og vi har brug for et tæt internationalt samarbejde, siger Thomas Danielsen og fortsætter:









- I fællesskab skal vi have fastsat rammer og redskaber til at fastholde en tryg og sikker luftfart, og samtidig sikre de bedste muligheder for at udvikle luftfarten på en grøn og bæredygtig måde. Det kan de enkelte lande ikke løse alene, og medlemskabet af ICAO-rådet giver os mulighed for at påvirke hele luftfartsbranchen i den retning, vi mener løser udfordringerne bedst.









Under generalforsamlingen i Montreal har transportministeren fået lejlighed til at promovere det danske kandidatur til ICAO-rådet, hvor tidligere kontorchef i Trafikstyrelsen, Henrik Ellermann, er udpeget til at repræsentere Danmark. Henrik Ellermann har godt 25 års erfaring fra ministerier og styrelser inden for blandt andet forsvar og luftfart.









- Udenrigsministeriet, Transportministeriet og Trafikstyrelsen har arbejdet målrettet sammen for at Danmark bliver valgt til rådet. Der er blandt andet sendt kampagnemateriale ud til alle 193 medlemslande, hvor vi fortæller om vores og de øvrige nordiske landes stærke rolle i international luftfart, siger han.









Henrik Ellermann har de seneste uger haft mulighed for at mødes med en lang række landes repræsentanter i Montreal, hvor budskabet har været, at alle lande har en vigtig stemme, når det gælder den globale udvikling i luftfart.









- Den globale udvikling skal tage størst muligt hensyn til ICAOs vision om ’No country left behind’. Det gælder i særlig grad også de mange fjerne øsamfund, der ligesom Grønland og Færøerne er dybt afhængige af en velfungerende og sikker luftfart, påpeger han.









