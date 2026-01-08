Decembers nummer ét var dobbelt så stor som nummer to

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Torsdag 8. januar 2026 kl: 12:42

Af: Jesper Christensen Mercedes-Benz og MAN tog plads nummer tre og nummer fire, mens Renault Trucks blev nummer fem. Hverken Iveco, DAF, Dennis Eagle - eller Ford Trucks - fik nyregistreret lastbiler over 16 ton totalvægt i december sidste år.









Interesserede kan læse mere om antallet af nyregistrerede lastbiler i hele 2025 her:









Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke December 2025 December 2024

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Scania 113 45,38 % 85 35,12 % 32,94 % Volvo Trucks 56 22,49 % 71 29,34 % -21,13 % Mercedes-Benz 48 19,28 % 54 22,31 % -11,11 % MAN 26 10,44 % 19 7,85 % 36,84 % Renault Trucks 4 1,61 % 1 0,41 % 300,00 % BMC 1 0,40 % 0 - 100,00 % Iveco 1 0,40 % 1 0,41 % - DAF 0 - 10 4,13 % - Dennis Eagle 0 - 1 0,41 % - I alt 249

242





(Kilde: Bilstatistik.dk)

