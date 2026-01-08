Klik venligst



LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Decembers nummer ét var dobbelt så stor som nummer to

Torsdag 8. januar 2026 kl: 12:42
Af: Jesper Christensen

I december sidste år blev der nyregistreret 249 lastbiler over 16 ton totalvægt. Scania tegnede sig for 113, hvilket var mere end dobbelt så mange som Volvo Trucks, som med 56 kørte ind på andenpladsen

Mercedes-Benz og MAN tog plads nummer tre og nummer fire, mens Renault Trucks blev nummer fem. Hverken Iveco, DAF, Dennis Eagle - eller Ford Trucks - fik nyregistreret lastbiler over 16 ton totalvægt i december sidste år.


Interesserede kan læse mere om antallet af nyregistrerede lastbiler i hele 2025 her:



Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner


Mærke

December 2025

December 2024


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Scania

113

45,38 %

85

35,12 %

32,94 %

Volvo Trucks

56

22,49 %

71

29,34 %

-21,13 %

Mercedes-Benz

48

19,28 %

54

22,31 %

-11,11 %

MAN

26

10,44 %

19

7,85 %

36,84 %

Renault Trucks

4

1,61 %

1

0,41 %

300,00 %

BMC

1

0,40 %

0

-

100,00 %

Iveco

1

0,40 %

1

0,41 %

-

DAF

0

-

10

4,13 %

-

Dennis Eagle

0

-

1

0,41 %

-

I alt 

249


242




(Kilde: Bilstatistik.dk)



© Copyright 2026 transportnyhederne.dk.

