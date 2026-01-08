LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
I december sidste år blev der nyregistreret 249 lastbiler over 16 ton totalvægt. Scania tegnede sig for 113, hvilket var mere end dobbelt så mange som Volvo Trucks, som med 56 kørte ind på andenpladsen
Mercedes-Benz og MAN tog plads nummer tre og nummer fire, mens Renault Trucks blev nummer fem. Hverken Iveco, DAF, Dennis Eagle - eller Ford Trucks - fik nyregistreret lastbiler over 16 ton totalvægt i december sidste år.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Entreprenør tager maskinerne på ny fire-akslet maskintrailer
- Vognmand i Holstebro kan sætte to stjerner i stikket
- Investeringer i land-infrastruktur kan blive katalysatoren for næste vækstfase
- Færre færger fragtede flere biler
- - Det er tilfredsstillende
- Ændringer i køre- og hviletidsbekendtgørelsen bliver udsat
- Decembers nummer ét var dobbelt så stor som nummer to
- Ulovlige overhalinger udløste straksbøder
- Danske køretøjer kan synes i udlandet
- Bestanden er vokset med en procent
- Tysk transportvirksomhed har fået køletrailer nummer 1.000
- Batteri-elektrisk færger har fået sit navn
Skriv din kommentar:
Decembers nummer ét var dobbelt så stor som nummer to
Torsdag 8. januar 2026 kl: 12:42Af: Jesper Christensen
I december sidste år blev der nyregistreret 249 lastbiler over 16 ton totalvægt. Scania tegnede sig for 113, hvilket var mere end dobbelt så mange som Volvo Trucks, som med 56 kørte ind på andenpladsen
Mercedes-Benz og MAN tog plads nummer tre og nummer fire, mens Renault Trucks blev nummer fem. Hverken Iveco, DAF, Dennis Eagle - eller Ford Trucks - fik nyregistreret lastbiler over 16 ton totalvægt i december sidste år.
Interesserede kan læse mere om antallet af nyregistrerede lastbiler i hele 2025 her:
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
December 2025
December 2024
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Scania
113
45,38 %
85
35,12 %
32,94 %
Volvo Trucks
56
22,49 %
71
29,34 %
-21,13 %
Mercedes-Benz
48
19,28 %
54
22,31 %
-11,11 %
MAN
26
10,44 %
19
7,85 %
36,84 %
Renault Trucks
4
1,61 %
1
0,41 %
300,00 %
BMC
1
0,40 %
0
-
100,00 %
Iveco
1
0,40 %
1
0,41 %
-
DAF
0
-
10
4,13 %
-
Dennis Eagle
0
-
1
0,41 %
-
I alt
249
242
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Entreprenør tager maskinerne på ny fire-akslet maskintrailer
- Vognmand i Holstebro kan sætte to stjerner i stikket
- Investeringer i land-infrastruktur kan blive katalysatoren for næste vækstfase
- Færre færger fragtede flere biler
- - Det er tilfredsstillende
- Ændringer i køre- og hviletidsbekendtgørelsen bliver udsat
- Decembers nummer ét var dobbelt så stor som nummer to
- Ulovlige overhalinger udløste straksbøder
- Danske køretøjer kan synes i udlandet
- Bestanden er vokset med en procent
- Tysk transportvirksomhed har fået køletrailer nummer 1.000
- Batteri-elektrisk færger har fået sit navn
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!