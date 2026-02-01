Klik venligst



Knap 19 millioner rejste med fly fra en dansk lufthavn

Onsdag 4. marts 2026 kl: 13:59
Af: Jesper Christensen

Sidste år rejste samlet 18.835.000 passagerer fra en offentlig dansk lufthavn. Det var det hidtil højeste antal og en stigning på 5 procent i forhold til 2024, hvor antallet af afrejsende flypassagerer var på 17.994.000. Det fremgår af den seneste statistik fra Danmarks Statistik over afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne

Statistikken viser, at der var store forskelle for de forskellige lufthavne. I Københavns Lufthavn var der i alt 16,2 millioner afrejsende passagerer i 2025, hvilket var en stigning på 1,3 millioner, hvilket svarer til en vækst på 8 procent i forhold til 2024. Omvendt faldt det samlede antal afrejsende passagerer fra Billund Lufthavn med 440.000, hvilket svarer til en en tilbagegang på 22 procent i forhold til året før. Faldet skyldes fortrinsvis, at Ryanair indstillede sine flyvninger til og fra den midtjyske lufthavn.


I både Aarhus og Aalborg lufthavne steg det samlede antal afrejsende passagerer i 2025 med 3 procent i forhold ti året før, hvilket svarer til henholdsvis 8.000 og 25.000 flere afrejsende passagerer.


Passagerer i kategorien "Øvrige lufthavne" faldt med 9 procent i forhold til 2024. Fælles for disse lufthavne var, at der var fald i international rutetrafik, mens der var stigning i national rutetrafik.


Flere afrejsende passagerer på både internationale og nationale fly
Antallet af afrejsende passagerer på internationale fly steg sidste år samlet med 4 procent i forhold til 2024, hvilket svarer til en fremgang i faktiske tal på 630.000. Stigningen for nationale fly var på 15 procent, hvilket svarer til en fremgang i faktiske tal på 215.000. 


I København var der 1,1 millioner - eller 8 procent - flere afrejsende internationale passagerer, mens Billund Lufthavn omvendt oplevede det største fald i international rutetrafik med en halv million færre afrejsende internationale passagerer.




Afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne

1.000 passagerer

2024

2025

Ændring i procent




I alt

17.994

18.835

5

National

1.400

1.615

15

International

16.593

17.220

4





Rutetrafik i alt

16.840

17.676

5

National

1.356

1.569

16

International

15.483

16.107

4





Charter- og taxitrafik

1.135

1.127

-1

National

38

33

-12

International

1.097

1.094

0

Anden trafik

19

33

70





Afrejselufthavn




København

14.901

16.164

8

National rutetrafik

767

877

14

International rutetrafik

13.511

14.656

8

Charter- og taxitrafik mv.

623

631

1

Billund

1.953

1.514

-22

National rutetrafik

31

82

167

International rutetrafik

1.577

1.081

-31

Charter- og taxitrafik mv.

345

350

1

Aalborg

719

744

3

National rutetrafik

385

424

10

International rutetrafik

232

217

-6

Charter- og taxitrafik mv.

102

103

1

Aarhus

256

264

3

National rutetrafik

69

80

16

International rutetrafik

156

147

-6

Charter- og taxitrafik mv.

30

36

18

Øvrige lufthavne

165

150

-9

National rutetrafik

105

106

1

International rutetrafik

8

6

-25

Charter- og taxitrafik mv.

52

39

-25

(Kilde: Danmarks Statistik)



