Knap 19 millioner rejste med fly fra en dansk lufthavn
Sidste år rejste samlet 18.835.000 passagerer fra en offentlig dansk lufthavn. Det var det hidtil højeste antal og en stigning på 5 procent i forhold til 2024, hvor antallet af afrejsende flypassagerer var på 17.994.000. Det fremgår af den seneste statistik fra Danmarks Statistik over afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne
Afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne
1.000 passagerer
2024
2025
Ændring i procent
I alt
17.994
18.835
5
National
1.400
1.615
15
International
16.593
17.220
4
Rutetrafik i alt
16.840
17.676
5
National
1.356
1.569
16
International
15.483
16.107
4
Charter- og taxitrafik
1.135
1.127
-1
National
38
33
-12
International
1.097
1.094
0
Anden trafik
19
33
70
Afrejselufthavn
København
14.901
16.164
8
National rutetrafik
767
877
14
International rutetrafik
13.511
14.656
8
Charter- og taxitrafik mv.
623
631
1
Billund
1.953
1.514
-22
National rutetrafik
31
82
167
International rutetrafik
1.577
1.081
-31
Charter- og taxitrafik mv.
345
350
1
Aalborg
719
744
3
National rutetrafik
385
424
10
International rutetrafik
232
217
-6
Charter- og taxitrafik mv.
102
103
1
Aarhus
256
264
3
National rutetrafik
69
80
16
International rutetrafik
156
147
-6
Charter- og taxitrafik mv.
30
36
18
Øvrige lufthavne
165
150
-9
National rutetrafik
105
106
1
International rutetrafik
8
6
-25
Charter- og taxitrafik mv.
52
39
-25
