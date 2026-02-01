Knap 19 millioner rejste med fly fra en dansk lufthavn

Onsdag 4. marts 2026 kl: 13:59

Statistikken viser, at der var store forskelle for de forskellige lufthavne. I Københavns Lufthavn var der i alt 16,2 millioner afrejsende passagerer i 2025, hvilket var en stigning på 1,3 millioner, hvilket svarer til en vækst på 8 procent i forhold til 2024. Omvendt faldt det samlede antal afrejsende passagerer fra Billund Lufthavn med 440.000, hvilket svarer til en en tilbagegang på 22 procent i forhold til året før. Faldet skyldes fortrinsvis, at Ryanair indstillede sine flyvninger til og fra den midtjyske lufthavn.









I både Aarhus og Aalborg lufthavne steg det samlede antal afrejsende passagerer i 2025 med 3 procent i forhold ti året før, hvilket svarer til henholdsvis 8.000 og 25.000 flere afrejsende passagerer.









Passagerer i kategorien "Øvrige lufthavne" faldt med 9 procent i forhold til 2024. Fælles for disse lufthavne var, at der var fald i international rutetrafik, mens der var stigning i national rutetrafik.









Flere afrejsende passagerer på både internationale og nationale fly

Antallet af afrejsende passagerer på internationale fly steg sidste år samlet med 4 procent i forhold til 2024, hvilket svarer til en fremgang i faktiske tal på 630.000. Stigningen for nationale fly var på 15 procent, hvilket svarer til en fremgang i faktiske tal på 215.000.









I København var der 1,1 millioner - eller 8 procent - flere afrejsende internationale passagerer, mens Billund Lufthavn omvendt oplevede det største fald i international rutetrafik med en halv million færre afrejsende internationale passagerer.

















Afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne 1.000 passagerer 2024 2025 Ændring i procent





I alt 17.994 18.835 5 National 1.400 1.615 15 International 16.593 17.220 4







Rutetrafik i alt 16.840 17.676 5 National 1.356 1.569 16 International 15.483 16.107 4







Charter- og taxitrafik 1.135 1.127 -1 National 38 33 -12 International 1.097 1.094 0 Anden trafik 19 33 70







Afrejselufthavn





København 14.901 16.164 8 National rutetrafik 767 877 14 International rutetrafik 13.511 14.656 8 Charter- og taxitrafik mv. 623 631 1 Billund 1.953 1.514 -22 National rutetrafik 31 82 167 International rutetrafik 1.577 1.081 -31 Charter- og taxitrafik mv. 345 350 1 Aalborg 719 744 3 National rutetrafik 385 424 10 International rutetrafik 232 217 -6 Charter- og taxitrafik mv. 102 103 1 Aarhus 256 264 3 National rutetrafik 69 80 16 International rutetrafik 156 147 -6 Charter- og taxitrafik mv. 30 36 18 Øvrige lufthavne 165 150 -9 National rutetrafik 105 106 1 International rutetrafik 8 6 -25 Charter- og taxitrafik mv. 52 39 -25 (Kilde: Danmarks Statistik)

