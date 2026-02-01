Slamsugerbilen har en stjerne i front
Onsdag 4. marts 2026 kl: 09:52Af: Redaktionen
Ejner Hessel Trucks i Nykøbing på Falster har fornyligt leveret en Mercedes-Benz Actros 1832 opbygget med slamsuger hos VM Tarm til JK Kloakservice A/S i Mørkøv mellem Holbæk og Kalundborg
Den nye Mercedes-Benz Actros 1832 er leveret af Ulrik Hansen fra Ejner Hessel i Nykøbing F.
