Østjysk havn håndterede over 70 procent af alle containere til og fra Danmark
Mandag 16. februar 2026 kl: 10:09Af: Redaktionen
Sidste år nåede Aarhus Havn en containeromsætning på 843.665 teu, hvilket var en stigning på knap 28 procent i forhold til året før. - Flere af de store europæiske havne har haft kapacitetsudfordringer. Det har fået efterspørgslen efter alternativer til at stige, siger Kåre Clemmesen, der er midlertidig administrerende direktør i Aarhus Havn
- Jeg glæder mig over de historiske resultater, som dygtige medarbejdere har skabt i tæt samarbejde med operatøren og virksomhederne på og omkring havnen. Det sætter to streger under, at Aarhus Havn er en attraktiv havn og et afgørende knudepunkt for gods og logistik ikke kun i Danmark, men også i europæisk sammenhæng, siger Kåre Clemmesen.
Hos Aarhus Havn peger man på, at der sidste år var ekstraordinære kapacitetsudfordringer i flere af de andre store europæiske havne, hvilket har betydet, at flere containere er landet i Aarhus.
- Flere af de store europæiske havne har haft kapacitetsudfordringer. Det har fået efterspørgslen efter alternativer til at stige. Her har vi i Aarhus et robust og konkurrencedygtigt produkt at tilbyde. Det har blandt andet betydet, at Aarhus Havn har modtaget flere transitcontainere, end vi har gjort tidligere. Samtidig er vores i forvejen stærke rutenet blevet udvidet med nye ruter og skibe, siger Kåre Clemmesen.
Væksten i containeromsætningen viser sig også i den samlede godsomsætning, som i 2025 nåede 11.340.708 ton, hvilket var en stigning på lige under 14 procent i forhold til året før.
Godsomsætning hos Aarhus Havn (ton)
2025
11.340.708
2024
9.973.569
2023
10.151.097
2022
11.047.351
2021
10.136.225
2020
9.247.665
2019
8.943.490
2018
8.802.207
2017
8.628.163
2016
8.224.708
