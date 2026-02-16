Østjysk havn håndterede over 70 procent af alle containere til og fra Danmark

Mandag 16. februar 2026 kl: 10:09

- Jeg glæder mig over de historiske resultater, som dygtige medarbejdere har skabt i tæt samarbejde med operatøren og virksomhederne på og omkring havnen. Det sætter to streger under, at Aarhus Havn er en attraktiv havn og et afgørende knudepunkt for gods og logistik ikke kun i Danmark, men også i europæisk sammenhæng, siger Kåre Clemmesen.









Hos Aarhus Havn peger man på, at der sidste år var ekstraordinære kapacitetsudfordringer i flere af de andre store europæiske havne, hvilket har betydet, at flere containere er landet i Aarhus.









- Flere af de store europæiske havne har haft kapacitetsudfordringer. Det har fået efterspørgslen efter alternativer til at stige. Her har vi i Aarhus et robust og konkurrencedygtigt produkt at tilbyde. Det har blandt andet betydet, at Aarhus Havn har modtaget flere transitcontainere, end vi har gjort tidligere. Samtidig er vores i forvejen stærke rutenet blevet udvidet med nye ruter og skibe, siger Kåre Clemmesen.









Væksten i containeromsætningen viser sig også i den samlede godsomsætning, som i 2025 nåede 11.340.708 ton, hvilket var en stigning på lige under 14 procent i forhold til året før.









Interesserede kan læse lidt mere om containeromsætningen i Aarhus Havn her:













Godsomsætning hos Aarhus Havn (ton) 2025 11.340.708 2024 9.973.569 2023 10.151.097 2022 11.047.351 2021 10.136.225 2020 9.247.665 2019 8.943.490 2018 8.802.207 2017 8.628.163 2016 8.224.708 (Kilde: Aarhus Havn)





