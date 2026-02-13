Vognmand hentede komplet vogntog i Hedensted

Fredag 13. februar 2026 kl: 13:58

Forvognen - en treakslet Scania - er opbygget med en tipkasse med et rumindhold på 26 kubikmeter monteret med automatisk Eco-Top rullepresenning.









Den fire-akslede Kel-Berg påhængsvogn er opbygget med en tipkasse med et rumindhold på 37 kubikmeter - ligeledes monteret med automatisk Eco-Top rullepresenning.





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i kvalitetsstål

Kraftige tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i alu-profiler i begge sider i 600 mm højde

1.400 mm lang trækstang med 6 x 100 mm stop

Trækøje - Ø 57 mm

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkeventil

Kasse-opbygning - forvogn og påhængsvogn:

Tipkasse er fuldsvejst indvendig

7 mm alu-bund

Luftstyret vibrator monteret under tipkassen

1 stk. pneumatisk kornlem styret med luftcylinder monteret i bagklap

2x7 stk. sidemarkeringslygter monteret i skåle på kassen på påhængsvognen - 2x5 på forvognen

Stigebeslag i højre siden inklusiv 3 meter stige på påhængsvognen

Kel-Berg påhængsvognen har en tilladt totalvægt på 36.000 kg.









Lidt om vognmand Henrik Bojer Thomsen:

Vognmand Henrik Thomsen har hjemsted lidt uden for Snedsted i Thy og løser opgaver inden for vognmandskørsel, nedbrydningsarbejde, slamsugning, containertømninger med mere. Derudover har vognmand Henrik Thomsen indvindingsrettighederne i Kallerup Grusgrav og tilbyder levering af sand, grus og sten til private samt entreprenører.





Vognmand Henrik Thomsen udfører også vintertjeneste med glatførerbekæmpelse for Vejdirektoratet og Thisted Kommune.





