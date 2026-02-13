Vognmand hentede komplet vogntog i Hedensted
Fredag 13. februar 2026 kl: 13:58Af: Redaktionen
Vognmand Henrik Bojer Thomsen, der har hjemsted lidt uden for Snedsted i Thy, har fornyligt været i Hedensted for at hente et komplet syv-akslet vogntog med tip opbygget hos Lastas i Hedensted
Forvognen - en treakslet Scania - er opbygget med en tipkasse med et rumindhold på 26 kubikmeter monteret med automatisk Eco-Top rullepresenning.
Den fire-akslede Kel-Berg påhængsvogn er opbygget med en tipkasse med et rumindhold på 37 kubikmeter - ligeledes monteret med automatisk Eco-Top rullepresenning.
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i kvalitetsstål
- Kraftige tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i alu-profiler i begge sider i 600 mm højde
- 1.400 mm lang trækstang med 6 x 100 mm stop
- Trækøje - Ø 57 mm
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkeventil
Kasse-opbygning - forvogn og påhængsvogn:
- Tipkasse er fuldsvejst indvendig
- 7 mm alu-bund
- Luftstyret vibrator monteret under tipkassen
- 1 stk. pneumatisk kornlem styret med luftcylinder monteret i bagklap
- 2x7 stk. sidemarkeringslygter monteret i skåle på kassen på påhængsvognen - 2x5 på forvognen
- Stigebeslag i højre siden inklusiv 3 meter stige på påhængsvognen
Kel-Berg påhængsvognen har en tilladt totalvægt på 36.000 kg.
Lidt om vognmand Henrik Bojer Thomsen:
Vognmand Henrik Thomsen har hjemsted lidt uden for Snedsted i Thy og løser opgaver inden for vognmandskørsel, nedbrydningsarbejde, slamsugning, containertømninger med mere. Derudover har vognmand Henrik Thomsen indvindingsrettighederne i Kallerup Grusgrav og tilbyder levering af sand, grus og sten til private samt entreprenører.
Vognmand Henrik Thomsen udfører også vintertjeneste med glatførerbekæmpelse for Vejdirektoratet og Thisted Kommune.
