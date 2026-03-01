Tyve stal 1.100 liter dieselolie fra parkerede sættevogne
Tirsdag 31. marts 2026 kl: 17:29Af: Redaktionen
Ifølge TV Midtvest tappede tyve i løbet af weekenden 1.100 liter dieselolie af seks køletrailere, der stod parkeret på Uglevej i Thisted
Politikommissær Henrik Jensen fra lokalpolitiet i Thisted oplyser til TV Midtvest, at der tidligere har været anmeldelser fra Thisted og Mors, og at tyverierne nok hænger sammen med de høje priser på dieselolie.
- Det er blevet en attraktiv handelsvare, siger politikommissæren til TV Midtvest.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!