De mest brændstoføkonomiske nogensinde

VOLVO TRUCKS OM NYE MOTORER:

Tirsdag 12. maj 2026 kl: 11:40

Hos Volvo Trucks peger man på, at forbrændingsmotorer fortsat spiller en vigtig rolle i drivlinestrategien og at de nye motorer tilbyder en kombination af flere kræfter, lavere brændstofforbrug, lavere emissioner, lavere støjniveau og forbedrede køreegenskaber.









Den nye motor kan levere op til fire procent lavere brændstofforbrug sammenlignet med den motor, den erstatter, når man udnytter fordelene ved den nye motor i kombination med Volvo Trucks' seneste brændstofbesparende tiltag, der nu bliver tilgængelige for flere kunder.









- De helt nye motorer er ikke kun vores mest brændstofeffektive drivliner nogensinde, men de vil også bringe vores forbrændingsmotor ind i fremtiden, siger Jan Hjelmgren, der er Head of Product Management hos Volvo Trucks.









- Fleksibiliteten og anvendelses-mulighederne for alle eksisterende diesel- og gasbrændstoffer, men også fremtidige brintgasanvendelser, betyder, at vi kan tilbyde effektive lastbiler med mulighed for netto nul emissioner til alle vores kunder globalt, siger han videre.









Nye teknologier til brændstofeffektivitet og brændstoffleksibilitet

Den nye platform omfatter en avanceret motorbremsefunktionalitet til øgede køreegenskaber, nye stempel- og turbodesign samt en opdateret version af Volvo Trucks' I-Shift-transmission. Både diesel- og gasversionerne vil også tilbyde betydeligt højere niveauer, når det gælder drejningsmoment.









Derudover er mange varianter af dieselversionen af den nye motor kompatible med Volvo Trucks' I-Roll-funktion ved slukket motor, hvilket betyder mindre brændstofforbrug og færre emissioner, når det går ned ad bakke.









Lidt om Volvo Trucks' nye forbrændingsmotorer:

Den nye motorplatform er klar til alternative brændstoffer som eksempelvis biodiesel/B100, HVO, biogas/bio-LNG og brint

D13-motoren leverer 380-560 hk og et drejningsmoment på 1.800-2.900 Nm

G13-versionen har 420-500 hk og et drejningsmoment på 2.400-2.800 Nm

De nye Euro 6-motorer opfylder de nye lovkrav NNR3 (New Noise Regulation Phase 3) og er bygget til fremtidig lovgivning

Motorerne vil blive tilbudt i modellerne Volvo FM, FMX, FH og FH Aero

Salget starter i løbet af tredje kvartal 2026

De nye motorer vil blive lanceret trinvist globalt, hvor de første markeder vil være Europa, Marokko, Tyrkiet og Indien, senere efterfulgt af Nord- og Latinamerika, Asien og Afrika

De nye motorer vil i første omgang blive produceret i Skövde, Sverige, og lastbilerne samles i Tuve, Sverige og Gent i Belgien





Den ovennævnte brændstofbesparelse på fire procent er baseret på simuleringer af en Volvo FH 42 T 500 hk 35-tons vogntogsvægt med den nye D13-motor og brug af fartpilot, I-See og I-Roll-funktion ved slukket motor versus den tidligere standard D13 eSCR-motor under repræsentative europæiske kørselsforhold.





Det faktiske brændstofforbrug kan afhænge af flere faktorer - eksempelvis hastighed, anvendelse af fartpilot, køretøjsspecifikationen, lasten, den faktiske topografi, chaufførens evner og erfaring i at køre brændstoføkonomisk, køretøjets vedligeholdelse og vejrforholdene.





