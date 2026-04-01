VOGNMANDSFORMAND:
Selvom vognmændene i DTL ikke valgte at gå skridtet videre mod en egentlig integration i et nyt markedsområde under Dansk Erhverv, som DTL's bestyrelse havde skitseret og lagt dram på organisationens generalforsamling i lørdags, fortsætter det nuværende partnerskab, som DTL's formand, Jens H. Petersen betegner som værdifuldt
- Vi har et solidt samarbejde med Dansk Erhverv
Tirsdag 12. maj 2026 kl: 10:18Af: Jesper Christensen
- Vi har i forvejen et solidt samarbejde med Dansk Erhverv, som bidrager til politisk tyngde og adgang til vigtige ressourcer. Og det gode samarbejde består, og vi vil fortsat trække på Dansk Erhvervs omfattende rådgivningspalette og kompetencer til gavn for vognmændene, siger han til transportnyhederne.dk.
Jens H. Petersen understreger, at DTL efter generalforsamlingens budskab vil fokusere på at bygge videre på den organisatoriske struktur, der har tjent organisationens medlemmer siden 1999.
- Bestyrelsen vil tage højde for de strukturelle ændringer i branchen, herunder tendensen mod færre og større virksomheder samt det stigende omkostningspres. Det gør vi ved blive ved med at udnytte organisationens egne styrker og det eksisterende netværk, siger han og understreger, at DTL stadigvæk er stærkt rustet til at imødekomme fremtidens krav og være vognmændenes foretrukne samlingspunkt og talerør.
