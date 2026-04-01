Det tog 14 timer at få tunnelelement på plads

TUNNELBYGGER MELLEM DANMARK OG TYSKLAND:

Fredag 8. maj 2026 kl: 13:06

Af: Redaktionen Det første tunnelelement er på plads på havbunden. Her ses elementet lige under havoverfladen på sin vej mod bunden. (Foto: Sund & Bælt)

Efter en flere dage lang operation er det første af i alt 89 betonelementer til Femern Bælt-tunnelen på plads på havbunden. Den historiske begivenhed begyndte mandag 4. maj om aftenen, hvor fem slæbebåde og det særlige nedsænkningsfartøj transporterede tunnelelementet fra fabrikken ved Rødbyhavn til nedsænkningspunktet ud for den kommende nedkørsel til tunnelen.









Herefter gik arbejdet i gang med at koble elementet til portalen ved hjælp af en hydraulisk arm. Elementets position blev endelig bekræftet ved en præcis lasermåling gennem tunnelen. Torsdag formiddag var det første tunnelelement dermed officielt på plads på havbunden.









Det næste skridt for entreprenørerne er at afkoble nedsænkningsfartøjet »IVY« og fastlåse elementet på havbunden ved at tilføre grus og skærver på siderne for at sikre, at elementet ikke kan bevæge sig i tunnelrenden.









- Vi er både glade og lettede. Vores teknologi, vores udstyr og vores entreprenører har bestået en afgørende eksamen og gjort noget, som ingen har gjort før. Det er en meget stor dag for projektet, for Danmark og Tyskland og Europa, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt.









I de kommende år vil elementerne blive nedsænket ét efter ét og koblet sammen i en udgravet rende i havbunden op til 40 meter under havoverfladen. Med sine 18 kilometer bliver Femern Bælt-tunnelen uden sammenligning den længste sænketunnel i verden.









Femern Bælt-forbindelsen, der bliver en vigtig del af fremtidens europæiske transportnetværk, skal styrke samhandlen, mobiliteten og sikkerheden i Europa. Femern Bælt-tunnelen er udnævnt til et prioritetsprojekt af EU-kommissionen, der har tildelt projektet over 10 millirder kroner i anlægsstøtte.









- Nedsænkningen af det første tunnelelement er en historisk bedrift. Verden følger med, og I viser europæisk ingeniørkunst og byggeri fra dets allerbedste side. Tunnelen vil binde regioner tættere sammen og skabe ny dynamik mellem Malmø, København, Hamburg og videre ud i Europa. EU-Kommissionen vil fortsat støtte dette projektet hele vejen, siger EU's transportkommissær, Apostolos Tzitzikostas.









Når tunnelen står færdig, vil man kunne krydse Femern Bælt på 10 minutter i bil og 7 minutter i tog. Tunnelen giver mulighed for hurtig togforbindelse mellem København og Hamburg på 2,5 timer.





















